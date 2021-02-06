У своєму суботньому відеозверненні канцлер Німеччини висловила солідарність з демонстрантами в Білорусі, які вже півроку щотижня виходять на акції з вимогою демократії і свободи.

Канцлер ФРН Ангела Меркель у своєму відеозверненні в суботу, 6 лютого, закликала політичне керівництво Білорусі негайно припинити репресії і звільнити політв'язнів.

Як повідомляє Deutsche Welle, канцлер висловила солідарність з демонстрантами в Білорусі, які вже півроку щотижня виходять на акції з вимогою демократії і свободи.

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«Влада (Білорусі - УНІАН) розраховує на те, що світ учергове забуде цих мужніх людей. Ми не повинні допустити цього. Німеччина і Європейський Союз будуть і надалі притягувати до відповідальності винних у поточних порушеннях прав людини в Білорусі, як ми це вже робимо у випадку із санкціями ЄС», - сказала Меркель.

Вона нагадала, що вже зараз Німеччина полегшила отримання віз для переслідуваних у Білорусі опозиціонерів і нужденних, виділяє стипендії і підтримує незалежні засоби масової інформації в цій країні.

Канцлер визнала, що ці дії не дадуть змоги врегулювати конфлікт у Білорусі «між правом і придушенням».

«Вирішити цей конфлікт ззовні неможливо. Але ця допомога показує цим мужнім людям, що ми на їхньому боці і чуємо їхні голоси так само, як це було півроку тому», - підкреслила Меркель.

Вона знову заявила, що Німеччина і ЄС не визнають результати серпневих президентських виборів у Білорусі, оскільки вони, за її словами, не були демократичними, вільними і справедливими.

Ситуація в Білорусі: що відомо

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема, з Польщі, Литви, України і США.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: Тамара Отовська