Мітингувальники трощили вітрини, палили сміттєві баки і автівки.

Нова хвиля протестів у Франції. Все через законопроект про захист поліції, який з поміж іншого забороняє знімати поліцейських на фото та відео, якщо це може загрожувати їхній безпеці.

Читайте такожУ Вірменії опозиція дала прем’єру час для відставки до 8 грудняПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Критики кажуть це фактично позбавляє суспільство контролю над силовиками.

Протести почалися ще минулого тижня, а сьогодні охопили 90 французьких міст.

Найбільше учасників зібралось в Парижі.

Там мітинг швидко обернувся вуличними погромами. Мітингувальники трощили вітрини, палили сміттєві баки і автівки.

Law enforcement in Paris is forced to retreat while anarchist black bloc militants run up and attack them at the riot. pic.twitter.com/XqTcWFRK76 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 5, 2020

NOW - #Paris descends into chaos for the second weekend as French protesters rally against new security law. Banks and cars burning, many injured police officers and citizens.pic.twitter.com/0cndAPudym — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 5, 2020

Поліція застосувала проти людей сльозогінний газ. Кажуть про поранених і численні затримання. Водночас у парламенті пообіцяли повністю переписати законопроект.

[ 📽 THREAD VIDÉO ] Nouvelle journée de manifestations à #Paris. Premier rassemblement avec les #GiletsJaunes depuis 10h devant la préfecture de police de Paris. Ils seront devant la Maison de la radio à 13h30. Et à 14h, appel général contre la #LoiSecuriteGlobale porte des Lilas pic.twitter.com/kaj71flG8E — Thibault Izoret (@TIM_7375) December 5, 2020

За даними міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, під час акції у Парижі було затримано 22 особи.

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Автор: Людмила Жерновська