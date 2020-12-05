Найбільше учасників мітингу зібралось в Парижі / фото Reuters

Нова хвиля протестів у Франції. Все через законопроект про захист поліції, який з поміж іншого забороняє знімати поліцейських на фото та відео, якщо це може загрожувати їхній безпеці.

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Критики кажуть це фактично позбавляє суспільство контролю над силовиками.

Протести почалися ще минулого тижня, а сьогодні охопили 90 французьких міст.

Найбільше учасників зібралось в Парижі.

Там мітинг швидко обернувся вуличними погромами. Мітингувальники трощили вітрини, палили сміттєві баки і автівки.

Поліція застосувала проти людей сльозогінний газ. Кажуть про поранених і численні затримання. Водночас у парламенті пообіцяли повністю переписати законопроект. 

За даними міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, під час акції у Парижі було затримано 22 особи.

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Автор: Людмила Жерновська