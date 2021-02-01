У Брюсселі критикують російську владу за масштабні затримання протестувальників.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель засудив дії російських силовиків проти учасників мирних акцій протесту в Росії.

Про це Боррель написав у Twitter.

Він наголосив, що люди повинні мати право на демонстрації, не боючись при цьому репресій.

"Висловлюю жаль з приводу масових затримань та непропорційного використання сили проти протестувальників та журналістів у Росії, що знову відбулися сьогодні. Люди повинні мати можливість реалізувати своє право на демонстрації, не боячись репресій. Росія повинна виконувати свої міжнародні зобов’язання", - написав він.

Протести в Росії: що потрібно знати

Протести в Росії почались після арешту опозиційного політика Навального. 17 січня він повернувся до Росії з Німеччини, де відновлювався після отруєння. На прикордонному контролі в аеропорту «Шереметьєво» політика затримали, а наступного дня заарештували на 30 діб.

23 січня в Росії акції протесту пройшли майже в 200 містах. За даними правозахисного проекту «ОВД-Инфо», за підсумками акцій були затримані 4 тис. 033 особи.

31 січня акції пройшли по всій Росії.

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Автор: Олег Давигора