У суботу в іспанській Барселоні 5 день продовжувалися протести через ув'язнення репера Пабло Аселя, якого засудили за образу королівського дому та вихваляння тероризму в піснях.
Протестувальники кидали пляшки і фаєри в поліцію, підпалювали сміттєві контейнери та громили магазини, повідомляє Європейська правда із посиланням на Reuters.
У відповідь поліцейські стріляли пінопластовими кулями, щоб розігнати натовп, повідомила в Twitter регіональна поліція Каталонії Mossos d'Esquadra.
За даними місцевої поліції, у місті зібралося близько 6000 демонстрантів.
Протестувальники також атакували магазини на найпрестижнішій торговельній вулиці Барселони, проспекті Грасія. Мітингарі також розбили вікна в знаменитому концертному залі Palau de la Musica.
За даними регіональної поліції, у Каталонії були заарештовані дев'ять осіб, в тому числі троє неповнолітніх. Деякі з них були затримані за пограбування магазинів.
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За даними поліції, дев'ять людей постраждали, двоє з яких були доставлені в лікарню.
Водночас акція протесту в Мадриді пройшла мирно, тоді як у північних містах Памплона і Леріда поліція висунула звинувачення протестувальникам.
Справа Пабло Аселя: що відомо
- Іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I та записах в Twitter.
- Репер повинен був добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але відмовився зробити це.
- Асель, справжнє ім'я якого Пабло Рівадулла Дуро, був ув'язнений у вівторок. Поліція штурмувала будівлю університету, де Асель забарикадувався, і заарештувала його, що викликало мітинги і заворушення в Барселоні та інших каталонських містах.
- Влада заявила про намір переглянути законодавство, щоб у справах, подібних справі Аселя, де не вчинялося протиправних діянь із застосуванням насильства, не можна було виносити вироки з реальним терміном ув'язнення. Однак вирок Аселю формально вже не може бути переглянутий.
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