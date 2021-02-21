За даними поліції, у Барселоні на мітинг вийшли близько 6 тисяч людей.

У суботу в іспанській Барселоні 5 день продовжувалися протести через ув'язнення репера Пабло Аселя, якого засудили за образу королівського дому та вихваляння тероризму в піснях.

Протестувальники кидали пляшки і фаєри в поліцію, підпалювали сміттєві контейнери та громили магазини, повідомляє Європейська правда із посиланням на Reuters.

У відповідь поліцейські стріляли пінопластовими кулями, щоб розігнати натовп, повідомила в Twitter регіональна поліція Каталонії Mossos d'Esquadra.

За даними місцевої поліції, у місті зібралося близько 6000 демонстрантів.

Протестувальники також атакували магазини на найпрестижнішій торговельній вулиці Барселони, проспекті Грасія. Мітингарі також розбили вікна в знаменитому концертному залі Palau de la Musica.

За даними регіональної поліції, у Каталонії були заарештовані дев'ять осіб, в тому числі троє неповнолітніх. Деякі з них були затримані за пограбування магазинів.

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За даними поліції, дев'ять людей постраждали, двоє з яких були доставлені в лікарню.

Водночас акція протесту в Мадриді пройшла мирно, тоді як у північних містах Памплона і Леріда поліція висунула звинувачення протестувальникам.

Справа Пабло Аселя: що відомо

Іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі за образу королівського дому і вихваляння тероризму в пісні про колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I та записах в Twitter.

Репер повинен був добровільно з'явитися у в'язницю 12 лютого, але відмовився зробити це.

Асель, справжнє ім'я якого Пабло Рівадулла Дуро, був ув'язнений у вівторок. Поліція штурмувала будівлю університету, де Асель забарикадувався, і заарештувала його, що викликало мітинги і заворушення в Барселоні та інших каталонських містах.

Влада заявила про намір переглянути законодавство, щоб у справах, подібних справі Аселя, де не вчинялося протиправних діянь із застосуванням насильства, не можна було виносити вироки з реальним терміном ув'язнення. Однак вирок Аселю формально вже не може бути переглянутий.

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Автор: УНІАН