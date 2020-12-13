У Білорусі тривають протести проти режиму Лукашенка / REUTERS
У Білорусі на акціях протесту вже затримали 92 особи.
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Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".
За його даними, основне число затриманих в Мінську, але є також в Смолевичах і Боровлянах.
Як повідомляє Tyt.by, на вулицях Мінська та інших міст стихійно утворюються колони протестувальників. З різних районів столиці надходять повідомлення про розгони - силовики масово затримують людей.
Довідка УНІАН
- 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.
- Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.
- 23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.
- В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.
- 2 жовтня обмежувальні заходи були введені проти 40 представників режиму Лукашенка. 6 листопада - ще проти 14 чиновників, а також Олександра Лукашенка.
- 7 грудня в Євросоюзі заявили про намір ввести санкції ще проти майже 40 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.
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