ЗМІ повідомляють, що силовики масово затримують людей у столиці.

У Білорусі на акціях протесту вже затримали 92 особи.

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Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

За його даними, основне число затриманих в Мінську, але є також в Смолевичах і Боровлянах.

Як повідомляє Tyt.by, на вулицях Мінська та інших міст стихійно утворюються колони протестувальників. З різних районів столиці надходять повідомлення про розгони - силовики масово затримують людей.

Довідка УНІАН

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них насильство, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

В Євросоюзі не визнали результати виборів і ввели санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

2 жовтня обмежувальні заходи були введені проти 40 представників режиму Лукашенка. 6 листопада - ще проти 14 чиновників, а також Олександра Лукашенка.

7 грудня в Євросоюзі заявили про намір ввести санкції ще проти майже 40 фізичних і юридичних осіб з Білорусі.

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Автор: Світлана Закелова