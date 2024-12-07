Учасники протесту вже почали самостійно шукати нападників, оскільки поліція не діє.

У Тбілісі вже 10 днів тривають масові вуличні протести проти уряду та його проросійської політики. Сьогодні ввечері протестувальників і журналістів почали бити невідомі особи в цивільному, яких уже називають "тітушками", повідомляє NewsGeorgia.

"Випадок стався сьогодні на вулиці Пурцеладзе. Його свідками стали десятки людей. Очевидці розповідають, що група людей у масках і чорному одязі раптово підбігла до демонстрантів, повалила і почала бити. (...) Очевидці кажуть, що поліція була недалеко, але не реагувала", - повідомляється про один такий випадок.

В іншому випадку поліцейські все ж склали протокол на нападників, але нікого затримувати не стали.

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"Учасники акції [протесту] вважають, що за мобілізацією агресивних груп стоїть влада. Повідомляється, що такі "тітушки" стоять на різних вулицях, прилеглих до проспекту Руставелі. Одне з основних попереджень на акції - не ходити по одному", - пише NewsGeorgia.

Стверджується, що в деяких випадках "тітушки" збиралися в групи по 50 осіб. Серед побитих Коба Хабазі - член партії "Ахалі", свого часу - активний учасник "Революції троянд" 2003 року, а також відомий у Грузії актор Гіоргі Махарадзе.

Крім учасників протестної акції від дій невідомих агресорів постраждали і журналісти опозиційного телеканалу TV Piveli.

МВС Грузії повідомило, що порушило справу за фактами цих нападів, але про затриманих не повідомляють.

Грузинський омбудсмен Леван Іоселіані закликав МВС негайно вжити заходів, щоб зупинити насильство. Він попередив, що ситуація близька до "точки кипіння" і країна дійде до громадянської війни, якщо не вжити заходів до нападників.

"Те, що відбувається зараз у центрі Тбілісі - це нечувано, ми перебуваємо на межі. Повну відповідальність несе держава, МВС. Ці неформальні групи мають бути зупинені, і всі мають бути притягнуті до відповідальності", - заявив омбудсмен в ефірі Першого каналу Грузії.

Тим часом, учасники акції протесту, дізнавшись про напади тітушок на активістів і журналістів, кинулися шукати нападників.

Ситуація в Грузії: останні новини

Як писав УНІАН, у Грузії під час протестів затримали одного з лідерів опозиції. Політик був затриманий під час словесної перепалки між поліцією і протестувальниками, які перекрили дорогу урнами для сміття, внаслідок чого поліція почала чинити опір. Загалом поліцейські затримали вже сотні протестувальників.

Водночас грузинські силовики активно застосовують силу та спеціальні засоби щодо протестувальників. Зокрема йдеться про сльозогінний газ та водомети. У відповідь учасники акцій використовують піротехніку та світлові лазери.

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