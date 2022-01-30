Протестувальники вимагали від уряду зняти обмеження, пов'язані з пандемією, зокрема, скасувати обов'язкову вакцинацію.

У суботу, 29 січня, колона з тисяч далекобійників та інших протестуючих зібралася біля Парламентського пагорба у столиці Канади, Оттаві, щоб закликати до скасування обов'язкової вакцинації проти COVID-19 та інших обмежень у галузі охорони здоров'я.

Як пише CBC, прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо разом з родиною вивезли з їхнього дому, розташованого приблизно за чотири кілометри від епіцентру протесту. В канцелярії не розкривають місцеперебування політика з міркувань безпеки. Зазначається лише, що він перебуває у "столичному регіоні".

Крім того, Трюдо зараз дотримується самоізоляцію, оскільки був у тісному контакті з одним зі своїх дітей, в якого нещодавно виявили COVID-19.

Прем'єр уже стикався з небезпекою у зв'язку з нападом на своє помешкання. У 2020 році військовослужбовець канадських збройних сил з вогнепальною зброєю протаранив на авто ворота резиденції Рідо-хол, намагаючись дістатися до Трюдо.

Своєю чергою цієї суботи сотні протестувальників заповнили територію біля парламенту, приєднавшись до групи далекобійників, які почали прибувати ще пізно ввечері у п'ятницю. Згодом до них приєдналися інші водії та демонстранти з усіх регіонів країни. Деякі проїжджали тисячі кілометрів, щоб донести своє послання до канцелярії прем'єр-міністра.

До кінця дня поліція очікувала близько 10 000 осіб, однак зрештою не змогла надати точну чисельність прибулих. Правоохоронні органи закликали всіх уникати поїздок в центр міста через наплив людей.

Протестувальники в основному вимагали від уряду зняти обмеження, пов'язані з пандемією, і повернути країну до "нормального життя".

Читайте такожАктивістка Femen з дитиною влаштувала голий протест на Банковій (фоторепортаж)При цьому протест зберігав загалом мирний характер. До 20:00 за місцевим часом (3:00 неділі, 30 січня за Києвом) не було зареєстровано жодного випадку насильства або травм.

Водночас відомо про кілька спірних інцидентів. Зокрема, близько дюжини учасників акції припаркували свої автомобілі на місці Могили Невідомого солдата в Національному військовому Меморіалі Оттави, а пізніше протестувальники були помічені танцюючими на Могилі, що викликало осуд з боку влади.

Крім того, в журналіста, який висвітлював події, кинули бляшанку пива, а ввечері протестувальники запустили феєрверк, чого, за словами поліції Оттави, не слід було робити.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Нідерландах чимало закладів культури на один день вирішили кардинально змінити профіль своєї роботи на знак протесту проти нових правил боротьби з COVID-19: у країні дозволили працювати перукарням, салонам краси та спортивним залам, проте робота музеїв, театрів, барів і кафе залишилася під забороною.

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