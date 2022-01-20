Таким чином працівники вирішили висловити протест проти деяких ковідних обмежень у країні.

19 січня в Нідерландах чимало закладів культури на один день вирішили кардинально змінити профіль своєї роботи на знак протесту проти нових правил боротьбі з COVID-19: у країні дозволили працювати перукарням, салонам краси та спортивним залам, проте робота музеїв, театрів, барів і кафе лишилася під забороною.

"Відвідування музею - це безпечне відвідування, і воно настільки ж важливе, як і похід у манікюрний салон, а можливо, ще важливіше. Ми просто просимо бути послідовними... створювати правила таким чином, щоб усі їх розуміли. Зараз цього, здається, не вистачає", - цитує BBC директорку музею Ван Гога в Амстердамі Емілі Горденкер.

Музей Ван Гога став одним з багатьох установ, які взяли участь в акції та на один день спробували себе в ролі манікюрних салонів, студій йоги, спортзалів, перукарень та інших дозволених закладів.

Так, наприклад, культурний центр Де Балі в Амстердамі обійшов правила, відкрившись як релігійна установа під назвою "Філософське суспільство, спільнота розуму". Знаменита галерея Мауріцгейс в Гаазі організувала тренування. А художній музей "Панорама Месдаха" запропонував заняття для "розвитку розуму".

Лімбурзький музей у Венло на один день перетворився на спортклуб.

"Наші колеги покинули свої робочі місця для активного заняття зумбою", - зазначили в музеї.

А концертний зал "Консертгебау" в Амстердамі взагалі поєднав оркестрову репетицію зі стрижкою людей просто на сцені, адже нідерландським оркестрам дозволено репетирувати, однак не дозволено допускати на концерти глядачів.

При цьому відвідувачі перформансів закладів культури мали показувати QR-коди, дотримуватися фізичної дистанції та носити маски. Організатори наполягають, що їх протест відрізняється від протесту тих, хто виступає проти вакцинації або заперечує необхідність всіх ковідних обмежень.

Місцева влада, однак, заявила, що культурні протести неприпустимі, як би цікаво вони не виглядали.

Раніше УНІАН розповідав, як бізнесмен з Тернополя переробив ресторан у храм, а хостел - у монастир, щоб працювати без обмежень під час карантину.

А в Аргентині священик відкрив у церкві фальшивий бар на знак протесту проти обмеження на релігійні збори.

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