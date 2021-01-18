Для повного усунення завданих збитків необхідна "величезна робота".

Противники 5G-технології підпалили обладнання мобільного оператора Orange в районі французького Ліможа та залишили місцевих жителів без мобільного зв'язку, телебачення і радіо.

Читайте такожHuawei вже працює над зв'язком 6G, але чекати доведеться більше 10 роківПро це пише газета Le Figaro.

Невідомі підпалили 23-метрову вишку 11 січня, пожежу гасили кілька пожежних бригад. Після цього близько 1,5 мільйонів французів залишилися без зв'язку, кілька тисяч абонентів досі не отримали доступ до телебачення.

Відповідальна за інфраструктуру теле-радіооператора компанія TDF зазначила, що для повного усунення завданих збитків необхідна "величезна робота".

Підпал вишки: інші подробиці

Після інциденту місцеве видання Le Populaire du Centre отримало лист від групи, яка називає себе "Комітетом за скасування 5G".

Вони взяли на себе відповідальність за підпал і заявили, що бачать в технології 5G загрозу та будуть воювати з нею всіма доступними їм способами.

Ліквідацію ретрансляційної вишки вони назвали "операцією за шум вітру і спів птахів".

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Автор: УНІАН