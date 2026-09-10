Росія сильніша, ніж думав Захід: Foreign Affairs назвав головну загрозу для Путіна

Росія поки зберігає вплив, який значно перевищує її економічну вагу, але ситуація може змінитися, якщо світ вийде з нинішнього періоду хаосу та конфронтації.

Росія зберігає значний вплив у світі, попри санкції, війну та міжнародну ізоляцію. Однак її нинішні переваги можуть виявитися тимчасовими – якщо світовий порядок знову стане стабільнішим, Москві буде значно складніше конкурувати із Заходом та Китаєм, йдеться в аналізі Foreign Affairs.

Тривалий час у США Росію сприймали як державу, що невпинно занепадає. Однак ця оцінка дедалі менше відповідає реальності.

Москва залишається ядерною наддержавою, має одну з найсильніших армій світу та значні запаси природних ресурсів. Попри масштабні західні санкції, російська економіка не зазнала очікуваного колапсу, а спроби міжнародної ізоляції не позбавили Кремль впливу.

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Росія також активно використовує БРІКС та Шанхайську організацію співробітництва для зміцнення позицій у світі, який дедалі більше віддаляється від західного домінування.

Війна посилила російську армію

Окремою перевагою Москви став досвід війни проти України. Попри серйозні проблеми на початку повномасштабного вторгнення, за наступні роки російські збройні сили адаптувалися до сучасних технологій і тактики.

Нині Росія має не лише потужну армію, а й унікальний досвід ведення масштабної наземної війни нового покоління. Водночас її ядерний потенціал залишається одним із головних інструментів стримування Заходу.

Додаткову вагу Москві дають природні ресурси – нафта, газ, вугілля, пшениця, добрива, уран та критично важливі метали. У світі, де дедалі частіше виникають перебої з постачаннями, наявність цих ресурсів перетворюється на важливий політичний важіль.

Світ може змінитися

Головна проблема для Кремля полягає в тому, що нинішній хаотичний світовий порядок може бути тимчасовим.

Якщо глобальна система знову почне консолідуватися, США відновлять тісніші трансатлантичні зв’язки, а міжнародна торгівля та співпраця пожвавляться, частина переваг Росії зникне.

Тоді Москві доведеться конкурувати не лише військовою силою. Їй знадобляться технології, інвестиції, сильний приватний сектор та доступ до глобальних ринків.

Саме тут Росія може зіткнутися із серйозними проблемами. Її населення скорочується, залежність від експорту сировини залишається високою, а надмірний державний контроль стримує розвиток приватних технологічних компаній.

Особливо небезпечним для країни може стати відставання у сферах штучного інтелекту, робототехніки, чистої енергетики, квантових обчислень та біотехнологій.

За межі "фортеці"

Автори аналізу вважають, що довгострокове майбутнє Росії залежатиме від її здатності адаптуватися до нового світового порядку:

"Мирне співіснування і навіть обмежена співпраця – це кращий шлях".

Особливо важливим називають можливе відновлення відносин із Європейським Союзом. До війни саме європейські країни були одними з головних економічних партнерів Москви та джерелом технологій. Водночас Росії радять дотримуватися міжнародного права, навіть якщо це означатиме відмову від певних короткострокових вигод.

Головний ризик для Кремля, на думку авторів, полягає у надмірній прихильності до стабільності. Якщо Москва не зможе адаптуватися до технологічних і геополітичних змін, її нинішня сила може поступово перетворитися на слабкість.

"Така позиція може перерости у відмову адаптуватися – своєрідне закам’яніння, яке вже не раз відсувало великі держави на узбіччя історії", – наголошується в аналізі.

Російсько-українська війна - до чого готуватись Кремлю

Як повідомляв УНІАН, Україна розраховує, що перенесення війни на територію РФ посилить тиск на російського диктатора Володимира Путіна і змусить його піти на переговори.

Українська стратегія полягає в тому, щоб підвищити економічну та політичну ціну війни для росіян швидше, ніж Кремль зможе зробити те саме для українців, пише Politico. Зазначається, що протягом більшої частини війни російській владі вдавалося захищати населення від бойових дій. Але тепер Україна зруйнувала цю ізоляцію.

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