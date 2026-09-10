Україна готує Путіну важку зиму: Politico розкрило, на що зроблено ставку

Удари по об’єктах у глибині російської території мають посилити тиск на Путіна, поки Київ готується до важкої зими.

Україна розраховує, що перенесення війни на територію РФ посилить тиск на російського диктатора Володимира Путіна і змусить його піти на переговори.

Українська стратегія полягає в тому, щоб підвищити економічну та політичну ціну війни для росіян швидше, ніж Кремль зможе зробити те саме для українців, пише Politico. Зазначається, що протягом більшої частини війни російській владі вдавалося захищати населення від бойових дій. Але тепер Україна зруйнувала цю ізоляцію.

Видання зазначило, що в серпні Україна провела одну з найбільших серій ударів по території РФ з початку повномасштабної війни. Тоді під атаки потрапили об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема склади найбільших російських онлайн-рітейлерів Wildberries та Ozon.

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"Наслідки стають помітними для пересічних росіян", – констатувало видання.

Удари не призвели до кризи влади Путіна

Але, як зазначили журналісти, поки що немає переконливих ознак того, що наслідки українських атак створили загрозу для влади Путіна.

Прогнози щодо можливого перевороту або масових протестів у Росії лунають з початку повномасштабної війни. Але Путіну вдається контролювати ситуацію.

Кремль зіткнувся з новою проблемою

Атаки створюють проблеми не тільки для російської економіки, а й для репутації Кремля, вважає колишній співробітник НАТО Джон Лоу.

За його словами, російські еліти дедалі чіткіше розуміють, що війну неможливо виграти на умовах, які раніше заявляла влада РФ. Крім того, удари показали, що замість зміцнення безпеки Росії війна робить її вразливішою:

"Атаки завдають шкоди Путіну скоріше в очах еліт, ніж широких верств населення. Вони дедалі чіткіше бачать, що війну неможливо виграти на тих умовах, про які заявлялося раніше, і що він не зміцнив, а підірвав безпеку Росії".

При цьому експерт не очікує найближчим часом революції чи державного перевороту.

Однак, якщо проблеми з паливом триватимуть, а кількість атак на промислові та логістичні об’єкти збільшуватиметься, у росіян можуть виникати дедалі більше запитань щодо тривалості війни та її причин.

Україна хоче зробити небо над РФ небезпечним

Київ має намір продовжити тиск і на російську авіаційну інфраструктуру та рекомендував іноземним авіакомпаніям враховувати зростаючі ризики під час польотів над Росією, зазначило видання.

Колишній британський дипломат Тім Вілласі-Вілсі назвав українську повітряну кампанію дуже успішною. Однак вважає, що становище самої України напередодні чергової зими може бути складнішим.

Головна проблема Києва – очікуване посилення російських повітряних атак, зокрема з використанням балістичної зброї. Тому Україні необхідно не тільки завдавати збитків російській військовій та економічній інфраструктурі, а й забезпечити власну стійкість протягом зими.

Удари по РФ

Україна наростила удари по території РФ цього року. Серед головних цілей – нафтопереробні заводи (НПЗ), аеродроми, об'єкти паливної та військової інфраструктури.

За словами Володимира Зеленського, наслідки атак вже призводили до скорочення нафтопереробних потужностей та зупинення окремих свердловин у РФ.

При цьому дальність українських ударів зростає. Зокрема, було вражено НПЗ у Башкортостані приблизно за 1300 км від лінії фронту та Ярославської області приблизно за 700 км від українського кордону.

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