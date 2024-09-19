Путін наказав зробити армію РФ другою за чисельністю у світі, але це відчай, - оглядач The Telegraph

Сили Кремля незабаром можуть стати другими за чисельністю у світі, але це може означати ще більше втрат.

Російський правитель Володимир Путін може мобілізувати стільки солдатів, скільки захоче, щоб зробити свою армію другою за чисельністю у світі. Проте, як показали невдачі російських військ в Україні, перемогу у війні визначає не кількість солдатів, а їхня якість.

Як пише військовий та дипломатичний оглядач The Telegraph Кон Кафлін, коли Путін почав свою "спеціальну військову операцію" в Україні, російські сили значно перевершували українські як за чисельністю, так і за технічними можливостями. Попри це, українцям вдалося не тільки зупинити вторгнення, але й досягти низки важливих перемог. Найзначущішим із цих досягнень стало захоплення частини території самої Росії, що стало першим таким прецедентом після Другої світової війни.

Ба більше, українська армія завдала значних втрат російським військам. За оцінками міністра оборони США Ллойда Остіна, з початку бойових дій російські сили втратили понад 350 000 вбитих і поранених.

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Втрати Росії справді монументальні, якщо порівнювати з 15 000 загальних смертей колишнього Радянського Союзу під час 10-річної військової кампанії в Афганістані в 1980-х роках - епохи, коли Москва могла призвати новобранців з усіх куточків СРСР.

Тепер же Путін наказав збільшити чисельність російської армії на 180 000. Це крок, який зробить армію РФ другою за чисельністю у світі після Китаю. В указі Путін наказав збільшити загальну чисельність Збройних сил до 2,38 мільйона осіб.

"Бажання Путіна зробити російську армію другою за чисельністю у світі, схоже, більше нагадує відчай, ніж спробу створити військову наддержаву", - пише Кафлін у своїй колонці.

Журналіст додав, що бажання Путіна зробити російську армію другою за чисельністю у світі слід розглядати як визнання того, що його армія не досягає своїх цілей.

Приклад росіян на українському фронті підтверджує, що розмір армії не завжди визначає успіх, тоді як здатність створити добре оснащені й підготовлені підрозділи має вирішальне значення.

"Такі деспоти, як Путін, можуть втішати себе тим, що вони мають у своєму розпорядженні одну з найбільших у світі армій. Але у цьому мало користі, якщо вона виявиться неефективною проти меншого, але безмежно рішучішого ворога, такого як Україна", - підсумував Кафлін.

Важливі новини - Росія в центрі уваги

У вересні Володимир Путін наказав збільшити чисельність російської армії на 180 000 осіб. Указ диктатора набуде чинності в грудні. Таким чином загальна кількість військових РФ має сягнути 2,38 мільйона осіб, з яких 1,5 млн - чинні солдати.

Варто зазначити, що ватажок росіян уже не вперше збільшує чисельність ЗС Росії після повномасштабного вторгнення росіян в Україну (відбулося 24 лютого 2022 року). У серпні 2022-го диктатор наказав "роздути" кількість військових РФ на 137 000 осіб, а в грудні 2023-го - на 170 000.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник Збройних сил України в запасі Роман Світан вважає, що нове рішення ватажка росіян щодо збільшення кількості військових в армії РФ не вплине на ситуацію на фронті в нашій країні.

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