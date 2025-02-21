Путін не вважає, що Трамп зайняв 'проросійську' позицію, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін "відкритий для мирних переговорів" щодо України. Щодо його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, жодної конкретики немає, є лише розуміння її необхідності.
Про це у коментарі пропагандистському ТАСС заявив речник Путіна Дмитро Пєсков. Зокрема, він спростував інформацію ЗМІ про те, що РФ на переговорах з американцями в Ер-Ріяді зажадала виведення військ НАТО зі Східної Європи.
Також Пєсков заявив, що пдальше спонсорування США війни проти РФ було б неправильним, "у тому числі через неефективність та корупцію". Водночас у Кремлі не вважають, що адміністрація Трампа зайняла "проросійську" позицію.
Окремо Пєсков прокоментував інформацію про те, що США нібито мають намір вийти з ООН. За його словами, Кремль поки не знає деталей цієї ініціативи. Пєсков додав, що в ООН є недосконалості, але заміни чи альтернативи їй немає.
Крім того, речник Путіна заявив, що підсумки так званої "спецоперації" підбивати ще рано. "Всі цілі СВО, поставлені президентом РФ, мають бути досягнуті", - додав він.
У Кремлі пов'язали емоційні висловлювання влади США проти керівництва України з тим, що Київ "не хоче займатися налагодженням миру".
Зустріч Трампа і Путіна - що відомо
Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним може відбутися до кінця лютого. При цьому Пєсков додав, що для зустрічі Путіна і Трампа потрібна "певна підготовка по лінії МЗС".
Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи відбудеться зустріч до кінця лютого, сказав "Ймовірно".