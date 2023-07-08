Поки точно невідомо, коли Путін і Ердоган можуть поспілкуватися, повідомив речник російського диктатора.

Російський диктатор Володимир Путін може поспілкуватися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Поки немає домовленостей про зустріч Путіна і Ердогана, публікує заяву спікера лідера росіян Дмитра Пєскова ТАСС. "Контакти можливі. Точних дат поки немає", - заявив прес-секретар диктатора.

Тема зустрічі стала актуальною після візиту президента Володимира Зеленського до Туреччини, який відбувся 7 липня. На спільній прес-конференції з очільником України Ердоган заявив, що наполягає на продовженні зернової угоди, яку не хоче пролонгувати російська сторона. За словами президента Туреччини, він очікує, що Путін відвідає турецьку територію в серпні.

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Варто зазначити, що у березні 2023-го Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт Путіна, оскільки він може нести особисту відповідальність за незаконну депортацію дітей з України.

Турецька сторона не підписувала Римський статут, тому не визнає рішення МКС і не зобов'язана заарештовувати російського диктатора.

Що таке зернова угода - найважливіше

Після того, як РФ 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, українські чорноморські порти не могли працювати і тому з нашої території, зокрема, не могло поставлятися зерно.

Влітку за посередництва турецької влади і Організації Об'єднаних Націй була підписана угода, яка передбачала відновлення експорту зернових через три порти - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". РФ не раз заважала роботі зернового коридору і погрожувала відмовитися від продовження терміну дії цієї угоди. Тим часом термін дії договору не раз подовжували, і тепер він спливає 18 липня.

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