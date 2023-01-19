Спікер Путіна назвав президента РФ великою проблемою для України.

Прес-секретар лідер росіян Володимира Путіна Дмитро Пєсков спробував розвіяти сумніви президента України Володимира Зеленського щодо того, живий глава РФ чи ні.

Путін і РФ "є і будуть", стверджував спікер під час спілкування з журналістами, пише РБК. "Зрозуміло, що і Росія, і Путін - це для України, і для Зеленського - це велика проблема. І зрозуміло, що чисто психологічно пан Зеленський вважав за краще б, щоб ні Росії, ні Путіна не було", - стверджував Пєсков.

На його думку, Києву потрібно віддати собі звіт у тому, що "Росія і Путін є і будуть".

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Раніше Володимир Зеленський у Давосі на "Українському сніданку" висловився про Володимира Путіна та керівництво Росії. Президент України не впевнений, що Володимир Путін живий і не зовсім розуміє, з ким з РФ говорити і про що.

Війна України з РФ - що потрібно знати

Москва запропонувала Києву мирні переговори після того, як захопила частину чотирьох українських регіонів і "привласнила" їх. Такий крок РФ засудив майже весь світ.

Росія відмовляється обговорювати долю захоплених земель, а Україна хоче повернути собі всі окуповані території.

У листопаді 2022-го Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" на Балі розкрив формулу миру. Формула Зеленського складається з 10 пунктів, головні з них, зокрема, виведення з України російської армії, а також ядерна та енергетична безпека української держави.

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