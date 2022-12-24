Володимиру Путіну знову не вдалося дотиснути Олександра Лукашенка, щоб той направив свої війська проти України. Але якщо Путін зважиться на удар по Україні звідти, Лукашенко нічим йому завадити не зможе.

Диктатори Володимир Путін і Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську домовилися про проведення "спільних маневрів" у першій половині лютого 2023 року. Це може вказувати на підготовку нового наступу на Київ.

Про це публіцист і політолог Андрій Піонтковський розповів в ефірі телеканалу Freedom говорячи про те, чого чекати за підсумками зустрічі лідерів цих двох країн.

Експерт вважає, що Путіну знову не вдалося дотиснути Лукашенка, щоб той направив свої війська проти України. Однак деякі домовленості все ж були досягнуті.

"На зустрічі в Мінську, як завжди, Путін його не дотиснув. Він не змусив його дати обіцянку відправити білоруські війська проти України і приєднатися до плану Росії походу на Київ. Але дві поступки він з нього вичавив. Перше - вони повідомили про початок спільних російсько-білоруських маневрів у першій половині лютого 2023 року. Ви ж пам'ятаєте, чим закінчилися їхні спільні маневри в першій половині січня 2002 року", - говорить Піонтковський.

Він вважає, що територія Білорусі окупована, і якщо Путін зважиться на удар по Україні звідти, Лукашенко нічим йому завадити не зможе. Але свої війська білоруський диктатор відправляти все одно не буде через страх, що вони повернуть зброю проти нього ж.

Також Піонтковський зазначив, що Путін нібито передав Білорусі ядерну зброю, щоб у разі її застосування перенести провину за це з себе на Білорусь.

"Друге, що ще більш екзотичне, він змусив Лукашенка публічно подякувати Путіну за те, що тепер білоруські пілоти будуть сидіти за кермом якихось колишніх радянських літаків із ядерною зброєю на борту. Слово "ядерна" вони злякалися вимовити, назвавши його "спеціальними боєприпасами"", - говорить Піонтковський.

Він нагадав, що таким чином Путін повертається до ядерного шантажу, тільки цього разу він буде прикриватися "мавпою з гранатою" у вигляді лідера Білорусі Лукашенка. За словами експерта, таким сценарієм Росія повторює 2014 рік, коли з її "Бука" був збитий пасажирський літак рейсу MH17.

"Я вже говорив про те, що Путіну сказали, що його просто вб'ють, якщо він використає ядерну зброю, і він заткнувся з ядерним шантажем. Але ось цією заявою він знову намагається зайнятися ядерним шантажем. Але дивіться, у якій збоченій формі - лякати з-за спини Лукашенка. Тобто він проводить якусь таку думку: мовляв ось я дав ядерну зброю Лукашенку, так що якщо на Україну або на країни НАТО впаде якась ядерна ракета, так це не я, я ні при чому, це мавпа з гранатою. Він повторює ту ж ситуацію з "Буками" у так званих донецьких повстанців у 2014 році", - говорить Піонтковський.

Політолог додав, що таким чином Лукашенко підставив свою країну та її жителів під можливий ядерний удар у відповідь.

"Але ще раз повторюю - це все в області шантажу, Путін і на це не зважиться. Але це його стара думка була. Це називається "операція по фальшивим прапором" - чекайте ядерного удару, але не від мене, а від Лукашенка", - сказав Піонтковський.

Зустріч Лукашенка і Путіна

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня президент РФ Володимир Путін відвідав Мінськ. Це сталося вперше з 2019 року. На зустріч із білоруським диктатором Олександром Лукашенком глава кремля привіз міністра оборони РФ Сергія Шойгу і голову МЗС Сергія Лаврова.

Після зустрічі Лукашенко заявив, що на бойове чергування вийшли передані Росією комплекси з-400 і "Іскандер".

За словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, на зустрічі Путіна і Лукашенка критичні для України рішення не приймалися. Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Путін тиснув на Лукашенка, щоб той направляв війська на війну проти України, але в Мінську цього не хочуть.

Але аналітики Інституту вивчення війни вважають малоймовірним безпосередню участь Білорусі у війні з Україною. Лукашенко, швидше за все, відмовив Путіну в подальших інтеграційних поступках.

До речі, сьогодні, 24 грудня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко прилетів до Росії з робочим візитом. З Володимиром Путіним він не бачився аж 5 днів.

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