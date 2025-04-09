Кремль спробує розпалити подальші заворушення на Балканах, зміцнивши власні інтереси Росії та створивши ще більше проблем на кордонах ЄС.

У той час як увага Європи зосереджена на Україні, напруженість на Західних Балканах наростає, і лідери регіону побоюються, що лідер Росії Володимир Путін скористається цим моментом. Як пише Politico, британські чиновники описують Західні Балкани як "ще одну гарячу точку".

"Нині, коли в Європі триває війна і Росія також чинить сильний вплив на регіон, ви будете дурнем, якщо відволічетеся від Західних Балкан, де все ще є проблеми, які ще потрібно вирішити", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Як зазначає Politico, експерти із зовнішньої політики та міністри побоюються, що Кремль спробує отримати вигоду з глибоко вкоріненої етнічної та релігійної напруженості, щоб розпалити подальші заворушення на Балканах, зміцнивши власні інтереси Росії і створивши ще більше проблем на кордонах ЄС.

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"Зараз вони повинні рухатися вперед, інакше вони продовжать бути ігровим майданчиком Росії", - сказав один британський чиновник. Він наголосив, що зараз є "досить маленьке вікно", протягом якого балканським державам потрібно "перестати сидіти на паркані", перш ніж Брюссель замість них буде поглинений вступом України до ЄС.

Парадокс у Сербії

Леммі вважає, що Сербія - попри відкат від демократії, загравання з Росією та її постійну відмову визнати Косово - щиро хоче приєднатися до ЄС.

"Однак є альтернативне бачення, і це більш похмуре бачення. Це позиція, яка відсилає до олігархії, корупції, жорсткого державного контролю, набагато більше до поліцейської держави", зазначив він.

Як пише Politico, Сербія дозволила своїм боєприпасам опинитися в Україні, але водночас вона є однією з двох європейських країн, які не піддали Росію санкціям. Її керівництво виступає за вступ до ЄС, але також підтримує тісні відносини з Москвою і Китаєм. "Парадокс тут живий", як висловився Леммі.

Лінії розлому в Косово

В інтерв'ю Politico президентка Косова Вьоса Османі стверджує, що Сербія втрутилася в нещодавні загальні вибори в Косові; що "Сербсько-російський гуманітарний центр" на кордоні з Косово насправді є "російським шпигунським центром"; і що Москва потроїла суму, витрачену на дезінформацію на Західних Балканах з моменту вторгнення в Україну.

Вона попереджає, що якщо Путін вийде натхненним із миротворчих переговорів з Україною під керівництвом США, Балкани можуть стати "благодатним ґрунтом" для "поширення" цього конфлікту.

При цьому президентка Косова сказала Politico, що вона "офіційно висловила" готовність своєї країни приєднатися до миротворчих сил в Україні, але натомість вимагає підписання з Британією економічної та безпекової угоди, яка включала б двосторонні закупівлі зброї та більше спільних операцій між їхніми військами.

Науковий співробітник аналітичного центру Henry Jackson Society Хелена Іванова попередила, що ЄС не може "дозволити собі втратити" Сербію, стверджуючи, що це може спровокувати хвилю проблем по всьому регіону.

"Це як хвороба, тому що розвивається повільно і непомітно. Це не поріз; це як інфекція, що повільно розгорається, і зараження", - сказала вона. - "Росія не хоче стабільних Балкан, тому що це постійний, нескінченний зубний біль для Заходу, і це цілком влаштовує Росію".

Росія проводить диверсії в Європі

Як писав Reuters, Росія ховає вибухівку в посилках із косметикою та секс-іграшками з метою проведення диверсій. Так, після низки вибухів невеликих бомб на кур'єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі розкрили диверсійну групу, яка була пов'язана з Росією.

Подушки, упаковані в посилки з косметикою та секс-іграшками, містили заховані саморобні запалювальні пристрої. Ефект посилювали тюбики, що мали вигляд косметики, але насправді містили гель із легкозаймистих сполук, включно з нітрометаном.

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