Американський президент може усвідомлювати, що правитель РФ веде свою гру.

Російський диктатор Володимир Путін "грає з Трампом". Насправді він не має наміру підписувати жодних мирних угод.

Таку заяву зробила в інтервʼю Sky News колишня заступниця генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. На її думку, американський лідер це усвідомлює і може запровадити більше санкцій проти Росії.

При цьому Європа, за словами Геттемюллер, може стати "ефективним учасником" будь-яких переговорів, оскільки є важливою для вже існуючих санкцій.

Відео дня

Водночас імовірність виходу США з НАТО колишня заступниця генсека Альянса називає нульовою, хоча американський президент потенційно дасть іншим членам військового блоку взяти на себе ініціативу.

Також Роуз Геттемюллер висловилася про "сили запевнення", які Європа може направити в Україну. Вона наголосила, що є ще багато речей, які потребують визначення.

"Ефективні сили запевнення стануть можливими лише тоді, коли США будуть готові їх підтримати. Є ще багато питань, на які потрібно відповісти, але я думаю, що це може спрацювати. Сили запевнення в минулому відігравали хорошу роль під час мирного процесу, але ми все ще не знаємо, чи вдасться досягти миру взагалі", – констатувала колишня заступниця генерального секретаря НАТО.

Путін грає в гру із Трампом

Про те, що російський диктатор може водити свого американського колегу за ніс, писали й інші ЗМІ. Так, The Telegraph називає брехню Путіна та довірливість Трампа великими перепонами для переговорів. Проте очільник Білого дому починає розуміти, що Путін водить його за ніс.

Журналісти Business Insider писали, що Путін придумав хитрий хід, аби відволікти Трампа від цілей РФ в Україні, граючи на діловій хватці свого американського колеги.

Вас також можуть зацікавити новини: