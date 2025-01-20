Російський диктатор сказав, що найважливіше зараз – "усунути причини кризи" в Україні.

Російський правитель Володимир Путін заявив, що готовий до діалогу з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки, і привітав обраного президента Дональда Трампа зі вступом на посаду. Про це він сказав 20 січня на засіданні Ради безпеки РФ.

"Ми бачимо заяви обраного президента США і членів його команди і бажання відновити прямі контакти з Росією, припинені не з нашої вини... Чуємо також його заяви про необхідність зробити все, щоб не допустити третьої світової війни. Ми вітаємо такий настрій і вітаємо обраного президента США зі вступом на посаду", - сказав Путін.

Він наголосив, що Москва "ніколи не відмовлялася від діалогу, завжди була готова підтримувати рівні відносини співробітництва з будь-якою американською адміністрацією".

"Ми відкриті для діалогу з новою адміністрацією США щодо українського конфлікту. Найважливіше тут - усунути причини кризи. Що стосується самого врегулювання ситуації, то його метою повинна бути не коротке перемир’я, не якась передишка для перегрупування сил і озброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довготривалий мир на основі поваги законних інтересів всіх людей, всіх народів, які проживають у цьому регіоні", - сказав диктатор.

І запевнив, що Росія буде боротися за свої інтереси.

"У цьому і полягає мета і сенс проведення "СВО"", - додав він.

Інавгурація Трампа: що відомо

Як повідомляв раніше УІНАН, офіційна частина інавгурації Трампа розпочнеться, коли в Америці настане 11-та ранку, а в Києві в цей час буде 6-та вечора, але сама інавгурація призначена на 12:00 за Вашингтоном (на 19:00 за Києвом).

За американською традицією президент має пройти офіційну процедуру в Капітолії, на сходах із західної частини будівлі. Цього року місце проведення церемонії змінили через погану погоду - церемонія відбудеться в ротонді тієї ж будівлі.

Серед обов'язкових гостей можна буде побачити експрезидентів Джорджа Буша, Білла Клінтона, Барака Обаму, нинішнього лідера Джо Байдена із дружиною. Не обійдеться і без власників великих корпорацій: Ілона Маска, Марка Цукерберга, Джеффа Безоса, Шоу Цзи Чу і Сундара Пічаї.

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