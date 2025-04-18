Збільшення впливу Росії в регіоні принесе користь Китаю.

Новина про те, що Росія прагне розмістити свої літаки в Індонезії, хоч і була пізніше спростована, несе в собі загрозу, яку адміністрації Дональда Трампа не варто ігнорувати, пише оглядач The Wall Street Journal Грег Шерідан.

"По-перше, США навряд чи виграють стратегічне, військове, економічне або технологічне змагання з Китаєм, якщо у них не буде сильної позиції в Південно-Східній Азії. По-друге, альянс Китаю і Росії зараз міцніший, ніж будь-коли, і він стає дедалі глобальнішим", - ідеться у статті.

Індонезія є країною-гігантом Південно-Східної Азії - її населення менше тільки за Індію, Китай і США. При цьому, як і Індія, Індонезія стратегічно нерозбірлива - вона підписала оборонну угоду з Австралією, але Росія є її найбільшим військовим постачальником, зазначає WSJ.

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Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін раніше здійснив турне В'єтнамом, Малайзією та Камбоджею в рамках зусиль із набуття військової присутності та впливу в усьому регіоні. При цьому розвідка США та Австралії приймає як даність, що Пекін хоче мати військову базу в південній частині Тихого океану.

Військова присутність Китаю, тепер доповнена Росією, загрожує силам США в регіоні і збільшує здатність Пекіна залякувати, примушувати і впливати на інші країни. Для американських союзників, таких як Австралія, це погані новини, як і для США, зазначає видання:

"При цьому Індонезія - найбільша країна в цьому регіоні, і її вплив був істотним. Для Вашингтона втратити цей вплив було б трагічно, непотрібно і небезпечно. Але це зробило б Росію - і Китай - дуже щасливими".

Російська присутність в Індонезії

Цього місяця з'явилися повідомлення про те, що Росія звернулася до Індонезії з проханням розмістити свої стратегічні військові літаки на авіабазі Манухуа на острові Біак у провінції Папуа, приблизно за 1300-1400 кілометрів від австралійського Дарвіна.

За даними ЗМІ, Москва подала запит на використання цієї бази одразу після зустрічі міністрів оборони Сергія Шойгу та Сджафрі Джамсоеддіна.

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