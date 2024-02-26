Там припустили, що російські спецслужби можуть готувати операції з викрадення і навіть убивства своїх громадян за кордоном.

Після вбивства в Іспанії російського льотчика Максима Кузьмінова Кремль може почати полювати на росіян, які втекли від путінського режиму до Німеччини.

Як пише BILD, загалом із 2022 року політичний притулок у Німеччині отримали 1900 росіян. "Це люди, які піддаються особливому ризику через діяльність проти війни, за демократію і права людини", - повідомило видання. У силових структурах розповіли виданню, що "акти державного тероризму" дійсно становлять серйозну загрозу. Там припустили, що російські спецслужби та їхні агенти можуть готувати операції з викрадення і навіть вбивства своїх громадян за кордоном.

"Той, хто виступає проти путінського режиму, наражається на велику небезпеку. Деякі знайшли притулок від політичних переслідувань у Німеччині, і ми робимо все можливе, щоб ці люди були в безпеці", - розповіла виданню глава МВС країни Ненсі Фезер.

Відео дня

Вона додала, що наразі німецькі органи безпеки перебувають у контакті з іспанською владою. "Підозра очевидна: з огляду на відомі на цей момент обставини, це може бути випадком державного тероризму. Ми знаємо, що розпалювач війни Путін не зупиниться ні перед чим", - констатувала Фезер.

Убивство Максима Кузьмінова

19 лютого стало відомо, що в Іспанії знайшли застреленим російського пілота Максима Кузьмінова, який у 2023 році перегнав військовий гелікоптер Мі-8 на територію України в рамках спецоперації під кодовою назвою "Синиця". Згодом інформацію про смерть Кузьмінова підтвердили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначалося, що Україна пропонувала пілоту залишитися в країні, де він був би захищений, але він сам вирішив виїхати за кордон.

Вас також можуть зацікавити новини: