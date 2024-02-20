У зовнішній розвідці назвали його зрадником.

У Службі зовнішньої розвідки Російської Федерації прокоментували ймовірне вбивство російського військовослужбовця Максима Кузьмінова, який минулого літа перегнав в Україну військовий вертоліт Мі-8.

Директор російської СЗР Сергій Наришкін назвав передачу вертольота Україні "брудним і страшним злочином", а самого Кузьмінова - "моральним трупом".

"Ви знаєте, в Росії прийнято про небіжчика або добре, або нічого. Цей зрадник і злочинець став моральним трупом вже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин", - сказав він у коментарі пропагандистам.

Що відомо про смерть російського пілота Кузьмінова:

19 лютого російські ЗМІ почали писати про вбивство російського пілота Максима Кузьмінова. Повідомлялося, що тіло колишнього військовослужбовця армії РФ знайшли в Аліканте.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Кузьмінов дійсно мертвий, його могли застрелити невідомі.

У Раді національної безпеки і оборони України зазначили, що пілоту пропонували залишитися в країні, однак він вирішив виїхати до Іспанії. Тут він був би захищений, зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Вас також можуть зацікавити новини: