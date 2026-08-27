У Кремлі відреагували на заяву Буданова про мирні переговори у вересні

У РФ зокрема заявили про те, що Москва "зберігає готовність" до переговорного процесу.

Кремль не підтвердив інформацію про нову зустріч між Україною та РФ щодо мирних переговорів у вересні. Відповідну заяву зробив речник російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

"Наразі я не маю жодної інформації про конкретні плани та терміни проведення наступного раунду переговорів", – сказав Пєсков.

Водночас він додав, що Москва продовжує роботу зі Сполученими Штатами та "зберігає готовність до продовження мирних переговорів".

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Раніше про те, що новий раунд переговорів між Україною та РФ за участі США може пройти у вересні, повідомляв очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Він зокрема натякнув на те, що до цього може бути причетний візит директора ЦРУ до Москви.

Водночас Буданов заявив, що тема України під час візиту Реткліффа до Москви не була головною. За його словами, основною темою цієї зустрічі стали відносини між "двома країнами".

Мирні переговори: інші важливі новини

За даними Newsweek, візит Реткліффа до Москви мав на меті застерегти Кремль від ескалації війни в Україні та загострення ситуації з НАТО. Експерти, на яких посилається видання, припускають, що РФ може зокрема здійснити й провокацію "на суші", наприклад, у Сувальському коридорі.

Про те, що візит Реткліффа не міг відбутися "просто так", пише "Радіо Свобода". Видання зазначає, що однією з ключових тем могла бути Україна. Зокрема, оцінка того, чи готовий Кремль повернутися до мирних переговорів.

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