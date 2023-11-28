На сьогоднішній день з моменту запуску місії EUMAM Ukraine навчання пройшли понад 34 000 українських військових.

У вівторок, 28 листопада, Рада Європейського Союзу схвалила надання додаткового фінансування на навчання українських військовослужбовців.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС. Навчання солдатів ЗСУ проходить в рамках місії військової допомоги Євросоюзу на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Зазначається, що фінансування збільшать на 194 млн євро. Таким чином, його загальна сума складе 255 мільйонів євро.

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"Мета сьогоднішнього рішення – продовження підтримки EUMAM в нарощуванні потенціалу Збройних Сил України, виходячи з потреб України і беручи до уваги зростаючий обсяг і складність навчальної програми", – сказано в заяві на сайті Ради ЄС.

Цей крок посприяє широкомасштабній підготовці особового складу ЗСУ та дозволить членам ЄС надати необхідне обладнання та матеріали для тренувань військових.

У Раді ЄС наголосили, що на сьогоднішній день з моменту запуску місії EUMAM Ukraine навчання пройшли понад 34 000 українських військових.

Навчання українських військовослужбовців за кордоном

Десятки тисяч військових ЗСУ пройшли навчання на території країн-членів ЄС. Хоча початковою метою місії ЄС було навчити 15 тисяч солдатів, цю позначку вже перевищили – навчено понад 34 тисячі бійців.

Навчальні курси надали майже всі 27 країн-членів ЄС, за винятком трьох. До процесу також приєдналася Норвегія.

Тим часом Сполучені Штати підготували близько 18 000 українських військових, заявили в Пентагоні. В основному, тренування проходили в Німеччині.

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