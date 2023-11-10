Зараз важливо "тримати небо в Україні", зазначив спікер Повітряних сил нашої армії.

Деякі українські пілоти вже проходять підготовку в небі з інструкторами на винищувачах F-16.

Про це сказав речник Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що навчання пілотів на F-16 просувається згідно з планом. При цьому додав, що мало інформації є стосовно цього, бо партнери не надто хочуть афішувати і деталізувати процес проходження навчання.

"Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 у повітрі, не усі, звичайно, але окремі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструкторами на бойових літаках. Тому все йде згідно з планом", - розповів Ігнат.

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За його словами, зараз важливо "тримати небо в Україні". Він нагадав про успішні дії наших Повітряних сил днями, коли льотчики тактичної авіації "послали вслід за руським кораблем ще один носій "Калібрів". Ігнат наголосив, що робиться все можливе для прийому західної техніки - F-16.

Важливі новини про F-16 - сьогодні це варто знати:

Нагадаємо, наприкінці жовтня Юрій Ігнат говорив, що наші пілоти на навчаннях з опанування винищувача F-16 працюють на авіатренажерах, але скоро мають пересісти на літаки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що оптимістичний термін прибуття винищувачів F-16 в Україну - це перша половина 2024 року. Він зазначав, що пілоти мають завершити навчання. Паралельно в Україні готується інфраструктура для цих літаків.

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