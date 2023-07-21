В ООН обговорюватимуть наслідки від припинення зернового експорту з України.

Рада Безпеки ООН проведе брифінг щодо ситуації в Україні, присвячений в першу чергу припиненню "зернової угоди". Про це повідомляє Sky News.

Як повідомили журналістам представники британської делегації в ООН, учасники засідання обговорять "гуманітарні наслідки переривання Росією" угоди.

Видання зазначає, що раніше сьогодні президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про намір переконати Володимира Путіна відновити участь Росії в "зерновій угоді". Однак Туреччина зараз не входить до складу Радбезу ООН і не зможе взяти участь у сьогоднішньому засіданні.

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"Але Росія там буде – вона, звичайно, один з п'яти постійних членів Ради, який зараз очолює Великобританія", - зазначає видання.

Засідання розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Зрив зернової угоди

У понеділок 17 липня Росія заявила про вихід з "зернової угоди", зв'язавши це рішення безпосередньо з вибухами на Кримському мосту. У Москві заявили, що Україна нібито використовує зерновий коридор для ударів по об'єктах окупантів у Криму.

Після цього Росія почала цілеспрямовано завдавати ракетних ударів по зерновій інфраструктурі на півдні України. Зокрема один такий удар було завдано минулої ночі. Вв Міноборони РФ не приховують, що б'ють по ангарах із зерном, але запевняють, буцім-то так окупанти захищають Росію від терористів.

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