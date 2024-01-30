Дипломати кажуть, що посол Росії Небензя виглядав так, ніби його про вторгнення не попередили.

Оприлюднено спогади дипломатів, які були на засіданні Ради Безпеки ООН у ніч на 24 лютого, коли Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти України.

У фільмі BBC "Путін проти Заходу: На війні" посли Організації Об'єднаних Націй розповіли про момент, коли вони дізналися, що Росія вторглася в Україну. На кадрах можна побачити, як вони розгублено хапаються за мобільні телефони, щоб прочитати у новинах, що Росія бомбардує міста України.

Екстрене засідання Радбезу зібрали саме для того, щоб запобігти нападу. Постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд сказала, що новина облетіла Раду безпеки, як лісова пожежа.

"Ви майже чуєте, як мобільні телефони в беззвучному режимі ніби вібрують. Мій російський колега Василій Небензя дивиться на свій телефон. Він бачить новини, тому що йому явно не сказали, що Росія збирається вторгнутися", - згадує вона.

Посол Сполучених Штатів Америки Лінда Томас-Грінфілд сказала, що такої зухвалості ніхто не передбачив. "Ми очікували, що ця атака буде. Але жоден з нас не очікував зухвалості, що напад станеться, поки ми сиділи в раді", - сказала вона.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив, що вперше почув про напад одночасно з іншими. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця каже, що той "був явно розгублений".

"У вас є смартфон, ви можете подзвонити Лаврову прямо зараз. Увімкнути відео з вашим президентом? Пане посол, мені це зробити прямо зараз? Ви можете це підтвердити... Так чи інакше, ви оголосили війну. Відповідальність цього органу - зупинити війну", - сказав він того дня.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш так коментує напад: "Основна причина існування ООН - це підтримка миру. Коли у вас є постійний член Ради Безпеки, який вторгається в іншу країну... ви бачите, що ваша місія руйнується".

Росія в ООН: що відомо

Франція, США, Китай, Великобританія і Росія мають право вето в ООН. Цим правом країна-агресор скористувался,ветувавши резолюцію із закликом вивести свої війська з України.

Під час засідань Ради безпеки представник РФ Небензя неодноразово робив абсурдні заяви про "бойових комарів", яких Україна нібито використовує на фронті, а також виправдовував воєнні злочини своєї армії.

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