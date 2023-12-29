Генсек провів телефонну розмову з Дудою.

У Північноатлантичному альянсі прокоментували інцидент з прольотом ракети у повітряному просторі Польщі під час масованого обстрілу України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на подію в мікроблозі X (Twitter). Він повідомив, що сьогодні обговорив інцидент з польським президентом Анджеєм Дудою.

"НАТО солідарна з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією, і ми будемо підтримувати контакт у міру встановлення фактів. НАТО зберігає пильність", - додав генсек.

Проліт ракети в Польщі: що відомо

Як відомо, цієї ночі російські загарбники здійснили масований обстріл України, використавши безпілотні літальні апарати та ракети різних типів.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, окупанти застосували 158 засобів повітряного нападу, Українська протиповітряна оборона збила 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних дронів Shahed-136/131.

У низці пролунали вибухи, фіксували попадання в житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. За останніми даними, загинули 30 людей, ще понад 160 отримали поранення.

У Польщі заявили, що в їх повітряний простір увійшов непізнаний об'єкт. За даними ЗМІ, мова може йти про крилату ракету X- 22 або Х-101.

Вас також можуть зацікавити новини: