Це сталося вранці, стверджують Збройні сили Польщі.

У повітряний простір Польщі вранці 29 грудня з боку України увійшов невпізнаний об’єкт, через це її лідер Анджей Дуда скликає термінову нараду з військовими.

Про перетин повітряного простору Польщі повідомило командування Збройними силами країни у Twitter.

"Вранці непізнаний бортовий об’єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи ППО країни", - йдеться у повідомленні.

Командування додало, відповідно до чинного порядку, оперативний командувач Збройних Сил "мобілізував наявні сили та засоби".

Зі свого боку Канцелярія Президента Польщі заявила в X, що Анджей Дуда сьогодні о 13:00 зустрічається з главою Міноборони Владиславом Косіняк-Камишем, начальником Генштабу Вєславом Кукулі та командувачем Збройних сил Мацеєм Клішем з приводу ситуації.

Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя.

"Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх", - цитує GAZETA.PL.

За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт).

Польща не вперше стає жертвою атаки РФ

У Польщі і раніше були зафіксовані випадки падіння ракет. 15 листопада на її території, ймовірно, впала ракета української ППО, яка відбивалася від ракетного удару Росії. Тоді в НАТО заявили, що провини України в цьому немає, відповідальність за це несе Росія, яка обстрілювала українські міста.

Наприкінці квітня 2023 року влада Польщі підтвердила, що неподалік міста Бидгощ виявили уламки обʼєкта, схожого на ракету "повітря-земля". На уламках виявили надписи російською мовою і згодом було встановлено, що це частини російської ракети Х-55.

Як відомо, сьогодні вночі Росія здійснила масштабну атаку на Україну. Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей: 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

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