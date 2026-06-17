Німеччина профінансує 200 САУ 'Марта' для України: що відомо про нову гаубицю

Гаубиця буде встановлюватися на шасі Mercedes-Benz Zetros, матиме ствол стандарту L39, а її виробництво здійснюватиметься в межах профінансованого Німеччиною контракту на 200 артилерійських систем.

Україна розробила нову модифікацію самохідної артилерійської установки 2С22 "Богдана", яка отримала назву "Марта". Перші подробиці про систему стали відомі під час міжнародної виставки Eurosatory 2026 у Парижі.

Як повідомив аналітик Defence Blog Джефф, нова версія гаубиці базуватиметься на німецькому шасі Mercedes-Benz Zetros та отримає ствол типу L39.

Саме ці артилерійські системи входять до пакета домовленостей між Україною та Німеччиною, укладених наприкінці 2025 року. Тоді Берлін погодився профінансувати виробництво 200 самохідних гаубиць для української армії. Загальна вартість проєкту оцінюється приблизно у 750 млн євро (близько 870 млн доларів).

Відео дня

2С22 "Богдана" є першою українською колісною самохідною артилерійською установкою калібру 155 мм, сумісною зі стандартами НАТО. Раніше система вже використовувалася на різних платформах, зокрема на шасі КрАЗ, МАЗ і Татра. Тепер до цього переліку додасться і німецький Mercedes-Benz Zetros.

Вибір саме цього шасі пояснюють прагненням спростити логістику та технічне обслуговування. Mercedes-Benz Zetros перебуває на озброєнні низки європейських армій, а його ремонтна база та постачання запчастин уже інтегровані в натівські логістичні ланцюги.

Водночас нова САУ отримає ствол L39. Це означає, що його довжина становитиме 39 калібрів, тобто приблизно 6 метрів. Такий показник поступається стволам L52, які використовуються на низці сучасних західних артилерійських систем, зокрема PzH 2000 та "Цезар", однак конкретні характеристики "Марта" щодо дальності стрільби та початкової швидкості снаряда наразі не розголошуються.

Гаубиці для України

У березні видання Business Insider повідомило, що виробництво української 155-мм колісної САУ 2С22 "Богдана" планується розпочати у Польщі. Спільне підприємство PK MIL SA було створене між польською компанією Ponar Wadowice та українським Краматорським заводом важкого верстатобудування, який виступає розробником і виробником артилерійської системи.

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