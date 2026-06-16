Раніше ППО, тепер - логістика: Плетенчук натякнув на продовження операції з ізоляції Криму

Знищення логістики росіян – це далеко не перша фаза дій України щодо ізоляції півострова, повідомив речник ВМС.

Дії Сил оборони України на півдні щодо знищення логістики росіян – це далеко не перша фаза наших дій для ізоляції тимчасово окупованого Криму. Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Українського Радіо.

"Зараз ми говоримо про "вишеньку на тортику". Я не хочу казати, що це завершальна стадія, щоб зайвий раз не давати зайвих надій, але це далеко не перша фаза наших дій", - сказав він.

Речник нагадав, що протягом останнього року планомірно знищуються системи протиповітряної оборони у Криму, і не тільки. За його словами, після знищення ППО наступними цілями вже будуть ті елементи військової інфраструктури, які вона прикривала.

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Плетенчук підкреслив, що ППО ворога знищують заради того, щоб розчистити собі шлях, і станом на зараз це вже результат цих дій – можливість застосувати ці системи озброєння для знищення, наприклад, логістики.

"Це поєдналося комплексно із розвитком цих систем. Тому що так, дрони працюють на великих відстанях, і, звісно, тут не обійшлось без втручання українського "технічного генія", який допрацьовує все, що бачить, модернізує так, що навіть виробники часто дивуються. І ця система не тільки стосується Сил безпілотних систем. Я це бачу повсякчасно… Це все приносить результат. Тобто ініціатива українців насправді відіграє, мабуть, одну з найбільших ролей в усіх успіхах", - пояснив він.

Удари по логістиці росіян: що відомо

Як повідомляв УНІАН, завдяки тому, що Сили оборони України завдають ударів по логістиці росіян, зокрема по мостах, активність штурмів ворога знизилася. Йдеться не тільки про Чонгарський міст, а й про удари по мостах на Північнокримському каналі та трасі, що веде від російського Таганрога до Криму.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин припустив, що зменшення активності зумовлене тим, що ворог накопичує сили на певних ділянках. Водночас, розповів він, кількість дронових ударів та артилерійських обстрілів з боку противника не зменшується. Крім того, росіяни активніше застосовують авіацію саме через проблеми з логістикою. Як пояснив речник, противник намагається замінити певні види озброєння іншими. Наприклад, зменшення артилерійських ударів росіяни компенсують збільшенням КАБів.

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