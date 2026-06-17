Україна представила дрон-приманку для виснаження наземних засобів ППО ворога

Дрон є автономним, захищеним від впливу завад, оптимізованим за вартістю та працює на базі сучасної програмної платформи.

Українська компанія OM Defence Systems на виставці Eurosatory представила "розумні" безпілотники-приманки SPECTR, повідомляє Мілітарний.

Видання зазначає, що цей автоматизований безпілотник, що працює за принципом "натисни та лети", був розроблений спеціально для введення в оману, відволікання та виснаження ресурсів протиповітряної оборони противника.

Примітно, що дрон є автономним, захищеним від впливу завад, оптимізованим за вартістю та працює на базі сучасної програмної платформи.

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Дрон-приманка SPECTR перевантажує та виснажує наземні засоби ППО, створюючи виражену радіолокаційну помітність, яка змушує противника реагувати й витрачати ракети.

Вказується, що до комплекту поставки входять пристрій для створення хибної радіолокаційної цілі, безпілотник-носій і пускова установка.

БпЛА має габарити 1400 × 2690 × 400 мм, максимальну злітну масу 12 кг та виконаний у легкому корпусі з PVC (полівінілхлориду). Його головною особливістю є регульований мікрохвильовий кутниковий відбивач масою 1,2 кг, який працює в діапазоні 3–20 ГГц.

Він дозволяє операторам налаштовувати ефективну площу розсіювання у межах від 1 до понад 10 м², що дає змогу відтворювати широкий спектр сигнатур реальних повітряних загроз у різних радіолокаційних діапазонах.

За даними, дальність польоту безпілотника становить до 500 км, а тривалість перебування у повітрі сягає 240 хвилин (4 годин). Він здатний розвивати швидкість понад 120 км/год.

"Робоча стеля безпілотника становить від 500 до 5000 метрів. Дрон стійкий до бокового вітру швидкістю до 10 м/с і може експлуатуватися у широкому температурному діапазоні – від –20°C до +60°C", - вказується в статті.

Навігація здійснюється в автоматичному та інерціальному режимах, а також із використанням GPS.

Виробництво зброї в Україні: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні створили ракету DART, яка призначена для запуску з аеростатів. Зазначається, що однією з її особливостей є стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Запуск ракети здійснюється зі стратосферних куль на висоті від 12 до 18 кілометрів. Залежно від конфігурації маса бойової частини ракети становить від 3,5 до 10 кг. Також до складу бойової частини входять уражаючі елементи з графіту. Відомо, що загальна довжина корпусу DART становить 1,84 метра, а маса – 13 кг.

Також ми писали, що на виставці у Франції Україна презентувала бомбу "Вирівнювач". Комплект призначений для модернізації звичайних авіаційних бомб у плануючі боєприпаси (КАБ), який можна вважати умовним аналогом російського Модуля планерування і корекції (МПК). Він може встановлюватися на авіабомби масою 250 кг. Складається апарат з двох основних модулів. Перший – це криловий блок із механізмом розгортання та фіксації, який монтується на корпус бомби за допомогою хомутів. Другий – хвостовий відсік, що замінює стандартне оперення боєприпасу та містить навігаційно-керувальний модуль.

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