Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва та окрузі Гуш Дан.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

На відео потрапило пряме попадання в житловий будинок в місті Рішон ле-Ціон.

"Житловий будинок в ізраїльському Рішон ле-Ціон, куди тільки що потрапила ракета. Звичайна квартира звичайних людей. Для житла - більше не придатна", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва та окрузі Гуш Дан.

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання "Хамас" і "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро "Хамаса" Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Сьогодні Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання для обговорення ситуації на Близькому Сході.

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Автор: Олег Давигора