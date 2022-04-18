Російське окупаційне командування готове на все для здобуття бодай чогось, що можна назвати перемогою.

Через шалені втрати окупантів країна-агресор здійснює мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це пише омбудсмен Людмила Денісова.

Уже відомо про те, що у м. Старобільську заплановано відкриття найбільшого на тимчасово окупованій території Луганщини козачого кадетського корпусу на 400 місць. Таке рішення було ухвалене наприкінці березня в Луганську під час розширеного засідання щодо підтримки та розвитку козачого компонента у системі освіти "ЛНР".

Ба більше, країна-агресорка планує відкривати такі ж кадетські корпуси у Лисичанську та Сіверськодонецьку.

Зазначається, що станом на кінець 2021 року, на тимчасово окупованій Луганщині функціонувало 62 кадетських класи, в яких навчалися понад 1 200 дітей, та два кадетських корпуси, в яких навчалося 417 дітей.

За словами Денісової, серед випускників кадетських корпусів вже є загиблі. Зокрема, на початку квітня 2022 року під час виконання "бойових завдань" окупантів загинув Андрій Дегтяренко, випускник Республіканського козачого кадетського корпусу імені маршала авіації Олександра Єфімова (м. Луганськ), випускник 2017 року.

"Пропагуючи вступ до армії цивільного населення, включаючи дітей, з тимчасово окупованих територій, рф грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року про захист цивільного населення під час війни та Факультативним протоколом до Конвенції ООН про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. ", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

Раніше УНІАН уже писав, що країна-агресорка готується залучити до війни проти України дітей з "Юнармії". З початку року до її лав вступили 16,5 тисяч юнаків та дівчат.

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