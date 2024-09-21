63% респондентів хотіли б, щоб Росія і Україна найближчим роком домовилися про мир "із взаємними поступками", стверджують дослідники.

Майже половина (49%) громадян РФ підтримали б виведення російських військ і мирні переговори з Україною без досягнення цілей так званої "СВО", про які говорив Володимир Путін, випливає з результатів телефонного опитування проєкту "Хроніки" і дослідницької групи Extreme Scan.

Варто зазначити, що це максимальний показник від початку війни. Не підтримали б таке рішення тільки 33% респондентів.

Переважна більшість опитаних (63%) хотіли б укладення мирної угоди між Москвою і Києвом протягом найближчого року на основі взаємних поступок. При виборі між миром і мобілізацією 49% віддали б перевагу миру, тоді як лише 29% підтримали б нову хвилю мобілізації. Поїхати на війну готові 32% учасників опитування, 30% відмовилися б укладати контракт із Міноборони РФ.

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Опитування проводилося з 10 до 17 вересня і охопило 800 осіб, відібраних методом стратифікованої випадкової вибірки. За словами дослідників, похибка результатів становить 3,45% за 95%-го рівня довіри.

Війна в Україні - позиція росіян

Російська армія насправді чинила опір під час наступу ЗСУ в Курській області, а не просто розбіглася. Однак цивільне населення не виявляло жодного бажання до активного опору. Про це в розповів військовослужбовець батальйону "Нахтігаль" Ігор Шолтіс.

За його словами, участь у цій операції для українських бійців стала "квінтесенцією помсти", адже тепер бойові дії велися вже на території агресора.

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