Якщо раніше любов Трампа до російського диктатора республіканці мовчки терпіли, то тепер уже несміливо підтакують.

Республіканська партія США вже практично повністю перейшла на проросійську позицію Дональда Трампа. Багато республіканців його ненавидять і бояться, але змушені терпіти, бачачи в ньому найнадійніший шанс знову взяти контроль над Білим Домом, пише журнал Time.

Видання зазначає, що протягом багатьох років республіканці ставилися до "обожнювання Путіна Трампом", як до чогось, що слід ігнорувати або неохоче терпіти. Однак тепер ситуація змінилася, і вже вся партія або публічно розділяє позицію Трампа, або мовчки її терпить.

"Позиція Трампа як апологета Росії і позиція Республіканської партії по суті не відрізняються; це динаміка, яка має величезні наслідки по всьому світу", – пише Time, згадуючи зокрема захоплення росіянами Авдіївки, як непрямий наслідок заблокованої республіканцями допомоги Україні.

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Втім, деякі республіканці все ще готові публічно опонувати Трампу. Найгучнішим голосом тут є головна його суперниця в боротьбі за статус кандидата в президенти США від Республіканської партії Ніккі Хейлі. Вона виступає за негайну допомогу Україні і критикує Трампа за його підходи у зовнішній і внутрішній політиці.

"Звичайно, багато хто з тих же політиків, які зараз публічно підтримують Трампа, в приватному порядку бояться його. Вони знають, якою катастрофою він був і буде для нашої партії. Вони просто занадто бояться сказати це вголос", - сказала Хейлі.

Time зазначає, що Трамп має особисту образу на Володимира Зеленського і, можливо, Україну в цілому через те, що напередодні президентських виборів 2020 року в США український лідер не піддався на шантаж і відмовив тоді ще президенту Трампу у відкритті кримінальної справи проти сина Джо Байдена - Хантера. На думку авторів публікації, республіканці готові пожертвувати Україною саме тому, що Трамп має особисті рахунки до неї.

Трамп проти допомоги Україні

Як писав УНІАН, Дональд Трамп неодноразово виступав проти поставок зброї Україні, посилаючись то на брак зброї або грошей у США, то на необхідність якомога швидше закінчити війну, то на загрозу глобальної ядерної війни.

Також Трамп неодноразово обіцяв покінчити з війною в Україні відразу, як тільки повернеться в Білий дім. Зазвичай він ухиляється від подробиць того, як саме планує закінчити війну. Однак влітку минулого року Трамп зробив необережну заява, з якої прямо випливає, що він хоче віддати Путіну всю окуповану територію України, якщо не більше.

У цьому контексті виглядає цілком зрозумілим постійне блокування республіканцями нової військової допомоги Україні

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