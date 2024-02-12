Трампісти кажуть, що у найгіршому випадку Трамп може втратити президентську посаду.

В Республіканській партії США бояться, що ухвалення законопроекту про військову допомогу Україні зв’яже руки Дональду Трампу в разі його обрання президентом, а в гіршому випадку може призвести до його імпічменту. Про це пише Politico.

За даними журналістів, сенатор-республіканець від штату Огайо Джеймс Венс надіслав записку до офісу Республіканської партії в Сенаті, в якій стверджував, що закон про іноземну допомогу може зв’язати руки Трампу-президенту, якщо він захоче потім зупинити фінансування України.

У цій записці Венс також зауважує, що Трамп може навіть спровокувати свій імпічмент, якщо спробує зупинити поставки зброї Україні, які на той момент вже будуть передбачені законом (якщо закон таки ухвалять).

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Politico зазначає, що сенатор Венс є одним із найбільш послідовних противників надання військової допомоги Україні. Він докладає усіх зусиль, аби зірвати будь-які поставки американської зброї Києву.

Проблема американської допомоги Україні

Як писав УНІАН, минулого тижня Конгрес США нарешті почав розглядати законопроект про військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Очікується, що цього тижня своє остаточне слово скаже верхня палата парламенту – Сенат, де домінують демократи.

Але після цього свою згоду на відправку зброї має дати ще й нижня палата – Палата представників, де панують республіканці. Раніше саме ця палата Конгресу не могла ухвалити закон про допомогу Україні, через що його розгляд почали за трохи нестандартною схемою – із Сенату.

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