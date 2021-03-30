Указ прийнято з метою "забезпечення безпеки і захисту національних інтересів".

Олександр Лукашенко підписав указ про заборону на ввезення в Білорусь ряду товарів з країн, які ввели санкції щодо білоруських юридичних або фізичних осіб.

Читайте такожУкраїна підтримала санкції ЄС проти чиновників Росії за звільнення НавальногоПро це повідомляється на сайті президента.

Указ прийнято з метою "забезпечення безпеки і захисту національних інтересів".

Передбачається введення заборони на ввезення в країну ряду товарів, а також на імпорт робіт, виконуваних юридичними і фізичними особами держав, які прийняли санкції щодо білоруських юридичних або фізичних осіб.

Конкретний перелік товарів і послуг встановить Рада Міністрів.

Санкції проти Лукашенка

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів і фальсифікації президентської виборчої кампанії в Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

У березні 2021 року Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти 118 представників силових структур режиму Олександра Лукашенка.

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Автор: Людмила Жерновська