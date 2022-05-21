Примітно, що російська влада знає про їхню смерть, але вважає за необхідне зберегти санкційний режим щодо них.

У російський "чорний список" включені щонайменше п'ять померлих громадян США, для яких діє довічна заборона на в'їзд до Росії.

Про це свідчить список, опублікований МЗС РФ.

Примітно, що російська влада знає про їхню смерть, але вважає за необхідне зберегти санкційний режим. Серед 963 підсанкційних американців навпроти п'яти осіб стоїть позначка "помер" і дата смерті.

МЗС РФ в офіційному поясненні зазначає, що щодо них діє "заборона в'їзду (в Росію) на постійній основі".

Зокрема, в'їзд заборонений екс-сенатору Джону Маккейну (помер у 2018 році), екс-конгресвумен Елсі Гастінгс (померла в 2021 році), колишньому першому заступнику директора ЦРУ Меліссі Дріско, екс-судді Стівену О'Нілу, колишньому військовослужбовцю США Джеремі Сівітсу, який помер на початку цього року.

Як повідомляв УНІАН, у список людей, яким довічно заборонений в'їзд до РФ внесений також президент США Джо Байден і його син Хантер, знаменитий актор Морган Фрімен і творець Facebook Марк Цукерберг.

У заяві МЗС РФ йдеться, що це "заходи у відповідь на антиросійські санкції, які постійно вводяться США".

Вас також можуть зацікавити новини: