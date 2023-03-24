Росіяни влаштували справжній "розподіл" заводів, агрохолдингів, ринків, ТЦ та інших майданчиків для ведення бізнесу - їх або переорієнтують на російський ринок, або використовують для постачання армії РФ.

Російська Федерації незаконно переписала на себе не менше 1150 компаній на тимчасово окупованих територіях України, які раніше перебували в українській юрисдикції.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Нова газета Європа". ЗМІ виявили, що близько 80% цих компаній раніше фігурували в реєстрі юросіб України, але тепер вони перебувають у російській юрисдикції.

Йдеться про підприємства різного профілю, починаючи від заводів, агрохолдингів та підприємств харчової промисловості, й закінчуючи аптеками, ТЦ, ринками, магазинами, а також іншими майданчиками для ведення бізнесу.

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Журналісти відзначають, що новими "власниками" компаній, переважно, є громадяни РФ. В основному йдеться про підприємців з Москви, Ростовської області та Криму. Також ЗМІ кажуть, що однією з "власниць" бізнесу на тимчасово окупованих територіях України, ймовірно, стала Олена Козенко (дружина колишнього депутата Держдуми Андрія Козенка).

При цьому серед 1150 компаній, які перейшли з української юрисдикції у російську, лише у 260 випадках вказано власника. На думку гендиректора "Трансперенсі Інтернешнл - Росія" Іллі Шуманова, це пов'язано зі спробами "підприємців" уникнути санкцій.

Також журналісти пояснили, що схема привласнення українського майна росіянами доволі проста: місцева "влада" просто оголошує про те, що воно "нічийне", після чого активи заново реєструють в російській податковій на ім'я нового власника, чи як держвласність РФ. Такі випадки вже фіксували у червні на тимчасово окупованій території Запорізької області - тоді ставленики РФ оголосили про "націоналізацію" бізнесу, власники якого не зареєструвалися в російській податковій.

Крім цього, журналісти наводять слова мера Мелітополя Івана Федорова, який раніше вже розповідав про подібну "схему" росіян.

"Щоб довести право власності, потрібно принести документи, але це не гарантує, що майно не віднімуть. Захотіли - забрали, не захотіли - не забрали", - заявив він.

Видання "Нова газета Європа" пише, що в кращому випадку українські компанії просто переорієнтують працювати на російський ринок, проте найчастіше - їх приєднують до конвеєра "військової машини" лідера РФ Володимира Путіна. Наприклад, підприємство "Бердянські жатки", яке раніше випускало на ринок сільгосптехніку, тепер виробляє протитанкові їжаки та печі-буржуйки для російської армії, пишуть ЗМІ.

Росія знищує і краде зерно в України

Нагадаємо, що в рамках свого мародерства проти української держави війська РФ відзначилися масштабними крадіжками українського зерна.

Станом на початок грудня окупанти вивезли з України не менше 6 млн тонн пшениці. За даними NASA Harvest, такий "урожай" росіян обійшовся Україні приблизно в 1 мільярд доларів збитків.

Нещодавно радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як окупанти, вже навіть не продають, а просто знищують українське зерно. Він опублікував ролик, в якому видно, як росіяни проїжджають колесами по розсипаній пшениці. За припущенням чиновника, вони знищили не менше 20 тонн зерна.

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