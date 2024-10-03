Водночас він обіцяє піклуватися про дружні відносини з Україною.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Росія та Євросоюз "потребують одне одного", тому він буде відновлювати відносини з Москвою після закінчення війни.

Як пише видання RTVS, під час розмови з журналістами політик сказав, що війна в Україні не має військового вирішення. Якщо протистояння закінчиться під час мандату діючого уряду (до 2027 року, - УНІАН), то Фіцо обіцяє зробити все для відновлення економічних відносин з РФ:

"Європейський Союз потребує Російської Федерації, Російська Федерація потребує Європейського Союзу. Ми будемо дуже піклуватися про дружні відносини з Україною".

Прем'єр запевнив, що вже зараз є багато політиків, які говорять про необхідність компромісів у цій війні. Як приклад він навів президента Чехії Петра Павела, який нібито "суттєво змінив свою позицію" в цьому питанні.

Заява президента Чехії про війну

Як повідомляв УНІАН, раніше чеський лідер заявив, що Україні варто реалістично оцінювати можливості повернення територій, які окупувала Росія. За його словами, певна частина країни може залишитися під контролем загарбників на тривалий час.

В Україні різко відреагували на слова президента. Невдовзі він пояснив журналістам, що не сумнівається в необхідності допомагати українцям в поверненні територій. За його словами, мова йде про часовий проміжок та "ціну", яку доведеться за це заплатити.

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