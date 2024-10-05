Фіцо говоритиме про це з українською стороною під час спільного засідання 7 жовтня.

Словаччина продовжує отримувати російський газ транзитом через Україну, проте у 2025 році з цим можуть початися проблеми. Тому уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо буде переконувати Україну "зберегти транзит". Про це сам Фіцо заявив під час дискусійної програми "Суботні діалоги" на телеканалі STVR, передає видання Aktuality.

"Газ і нафта в необхідних кількостях, які заплановані, надходять. Переговори проходять надзвичайно інтенсивно. Але я не можу виключити, що ми можемо дійти до якогось періоду на початку 2025 року, що виникнуть проблеми такого типу", - зауважив політик.

За його словами, він хоче переконати українську сторону зберегти транзит енергоносіїв під час спільного засідання урядів Словаччини та України, яке відбудеться 7 жовтня.

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"Ми хочемо досягти, переконуючи Україну, що транзит буде продовжуватися. І Україна, і Словаччина побудували енергетичну інфраструктуру для транзиту нафти і газу", - підкреслив Фіцо.

Прем'єр-міністр додав, що ті, хто хоче зберегти здоровий глузд, не будуть припиняти транзит газу і нафти.

"Я вважаю, що переговори (з українським урядом 7 жовтня) сприятимуть тому, щоб Україна зберегла транзит. Я не кажу, що це буде вирішено", - зауважив він.

Водночас Фіцо заперечив "безглузді політичні директиви, які надходять з ЄС у цьому напрямку".

"Ми будемо переконувати наших українських партнерів використовувати їхню енергетичну інфраструктуру для імпорту газу та нафти до Західної Європи. Вони також потребуватимуть цієї інфраструктури для себе. Україна, наприклад, звітує, що має власні запаси газу, і що вона здатна використовувати свій газ у короткостроковій перспективі не тільки для внутрішнього споживання, але й для експорту на Захід. Вона може доставити його туди тільки через інфраструктуру, яка існує. Якщо вона хоче зберегти цю інфраструктуру, вона повинна її використовувати", - наголосив прем'єр-міністр Словаччини.

Своєю чергою політик зазначив, що його країна підтримує Україну у її вступі до ЄС. Він додав, що було б нерозумно не використовувати побудовану інфраструктуру для транзиту енергоносіїв.

"І Словаччина, і Україна виграють від цього, тому що будуть сплачуватися транзитні платежі", - запевнив Фіцо.

Словаччина і Україна - останні новини

Раніше словацькі журналісти з'ясували, що країна збільшила постачання зброї до України попри різку позицію Роберта Фіцо щодо цього питання. За інформацією розслідувачів, Братислава продала більше зброї Україні, ніж попередні уряди, які були до Фіцо.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини заявив, що Росія та Євросоюз "потребують одне одного", тому він буде відновлювати відносини з Москвою після закінчення війни в Україні. За його словами, наразі вже є багато політиків, які говорять про необхідність компромісів у цій війні.

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