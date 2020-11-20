У квартирі журналістки провели обшук, а потім її повезли в СІЗО КДБ.

Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу стосовно лікаря, який розповів журналістам про результати обстеження Романа Бондаренка, який загинув після побиття силовиками.

Читайте такожКДБ Білорусі вніс засновників телеграм-каналу NEXTA до списку терористівЯк повідомляє портал Tut.by, також заарештована журналістка порталу Катерина Борисевич, якій медик про це розповів.

Лікар і журналістка спростовували версію про алкогольне сп'яніння загиблого, яку публічно озвучив Олександр Лукашенко.

У прокуратурі вважають, що "діючи умисно, без службової необхідності, підозрюваний вступив у злочинну змову з представником інтернет-ресурсу (Tut.by - УНІАН), якому повідомив дані про результати медичного огляду Романа Бондаренка".

У відомстві стверджують, що лікар міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги розголосив лікарську таємницю і при цьому надав недостовірну інформацію.

Важкі наслідки, які спричинили ці дії, проявилися, на думку співробітників прокуратури, "у підвищенні напруги в суспільстві, створенні атмосфери недовіри до компетентних державних органів і спонуканні громадян до агресії і протиправних дій".

Як відомо, смерть побитого активіста викликала нову хвилю протестів у Білорусі, а в неділю силовики затримали понад тисячу осіб.

Журналістка видання готувала статтю про результати медичного огляду Бондаренка. Силовики прийшли до неї додому, провели обшук, забрали ноутбук. Потім її вивели з квартири і відвезли в невідомому напрямку.

Як стало відомо, її повезли в СІЗО КДБ, де повинні допитати. Правда, в якому статусі - поки невідомо.

Що відомо про смерть Романа Бондаренка

31-річний білоруський активіст Роман Бондаренко помер у лікарні, медики діагностували у нього набряк мозку, закриту черепно-мозкову травму і численні гематоми. Операція тривала кілька годин. За словами свідків, ввечері в середу чоловік вийшов з дому розпитати правоохоронців, що відбувається, коли ті стали знімати біло-червоно-білі стрічки.

Незабаром почалася штовханина. Очевидці кажуть, що Романа з силою відштовхнули і вдарили головою. Білоруса доставили в лікарню вже через півтори години після нанесених побоїв.

У Європейському Союзі заявили про готовність ввести додаткові санкції проти чиновників Білорусі: "Це обурливий і ганебний результат дій білоруської влади, яка не тільки безпосередньо і жорстоко здійснює репресії проти власного населення, але також створює атмосферу, в якій такі беззаконні, насильницькі дії можуть відбуватися, тим самим ігноруючи не тільки фундаментальні права і свободи білоруського народу, але і також нехтуючи їх життям", - підкреслювалося в заяві ЄС.

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Автор: Людмила Жерновська