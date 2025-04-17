Росія щоденно порушує перемир'я, про яке домовлялися за участі США у Саудівській Аравії, але РФ постійно про це бреше.

Росія повинна припинити брехати про припинення вогню. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу.

Глава держави нагадав, що 25 березня українська делегація домовлялась з делегацією США і підтвердила готовність до пропозиції щодо енергетичного перемир'я.

"А руські про щось говорили в іншу дати. Я вважаю, що те, що вони наобіцяли Сполученим Штатам Америки про нас - не відповідає дійсності, тому що вони навіть те припинення вогню, яке вони пообіцяли... навіть те вони ж самі порушили. Вони самі щось запропонували і самі ж порушили першими ж ударами по Херсону, по енергетиці нашої країни", - сказав Зеленський.

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Він сказав, що доручив Службі зовнішньої розвідки разом з урядовцями детально інформувати США про кожне порушення.

При цьому, як розповів Зеленський, росіяни американцям відправляли брехливі дані, і зокрема це робив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. У російських повідомленнях йшлося про нібито українські удари по російській енернетиці, але це не відповідає дійсності.

Разом з тим, Зеленський звернув увагу, що Росія не зменшила кількость ударів. Вона запускає щоденно ту саму кількість дронів, не зменшуючи їх, і ту ж саму кількість ракет, включно з балістикою. Ці засоби повітряного наступу використовуються для ударів по українській інфраструктурі. Зокрема, якщо Росія зменшує удари по українській енергетиці, то б'є по іншій цивільній інфрасируктурі.

"Менше ударів по Україні не було впродовж цього місяця. І тому, вони можуть збільшити удари по енергетиці, і зменшити по цивільній інфраструктурі. Не тому, що вони хочуть. Вони хочуть бити по нас", - сказав Зеленський.

Україна цілодобово фіксує, що Росія незмінно запускає проти України ту саму кількість засобів ураження з повітря. Зеленський підкреслив:

"Який це режим припинення вогню? - Це знову така брехня... Якщо при ударах, змінюючи напрямок, кількість вбитих і поранених більша, то яке це припинення вогню? - Припинити треба... хотів би їм сказати на їхній мові. Скажу на український - припинити треба брехати. Режим припинення брехні їм потрібен".

Енергетичне перемир'я - деталі

За 22 дні енергетичного перемир'я, на яке нібито погодилася Російська Федерація, окупанти вбили в Україні у 2,5 раза більше людей, ніж за такий самий період до "припинення вогню".

Згідно з даними Центру протидії дезінформації при РНБО, з 25 березня по 15 квітня окупаційні війська вісім разів масовано атакували українська міста, вбивши 72 людини, зокрема - 11 дітей.

Київ неодеоразова звинувачував Москву у порушенні умов перемир'я та пошкодженні енергетичної інфраструктури в різних областях. В Росії також почали скаржитися на дії України.

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