Росіяни лише посилили свій терор.

За 22 дні енергетичного перемир'я, на яке нібито погодилася Російська Федерація, окупанти вбили в Україні у 2,5 раза більше людей, ніж за такий самий період до "припинення вогню".

Про це повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Згідно з їхніми даними, з 25 березня по 15 квітня окупаційні війська вісім разів масовано атакували українська міста, вбивши 72 людини, зокрема - 11 дітей.

В той час, як Україна була готова на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, російські загарбники збільшили інтенсивність ударів по цивільних українцях, а також наростили атаки та обстріли на фронті.

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Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, після переговорів зі Сполученими Штатами Америки Росія повідомила, що погоджується на тимчасове припинення ударів по енергетичних об'єктах України.

Вже невдовзі Київ звинуватив Москву у порушенні умов перемир'я та пошкодженні енергетичної інфраструктури в різних областях. В Росії також почали скаржитися на дії України.

Попри порушення та жорстокі удари з боку Росії, у Сполучених Штатах Америки продовжують запевняти, що російська сторона прагне закінчити війну.

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