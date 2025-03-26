Генштаб спростував заяви РФ, що Україна нібито порушила енергетичне перемир'я

В Генштабі зазначили, що військове відомство РФ поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну.

Заяви Міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

"Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі також наголосили, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ.

Відео дня

Слід зазначити, що раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ писали, що нібито вночі 26 березня біля узбережжя тимчасово окупованого Криму було збито два українські БПЛА, а об'єктом атаки нібито було наземне обладнання Глібівського сховища газу.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна довести, що вона готова закінчити війну й готова не брехати світу чи США. Проте Кремль вже поширює неправдиві заяви щодо перемирʼя у Чорному морі. Він підкреслив, що Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни.

"Але, на жаль, уже зараз, уже просто сьогодні, просто у день перемовин, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості й фактично обманути і наших посередників, і весь світ. Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати", – заявив глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: