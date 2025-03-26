Генштаб спростував заяви РФ, що Україна нібито порушила енергетичне перемир'я

Заяви Міністерства оборони РФ про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних обʼєктів не відповідають дійсності. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
"Так, 25-26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об’єктах РФ у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних обʼєктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму", - йдеться у повідомленні.
В Генштабі також наголосили, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ.
Слід зазначити, що раніше російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ писали, що нібито вночі 26 березня біля узбережжя тимчасово окупованого Криму було збито два українські БПЛА, а об'єктом атаки нібито було наземне обладнання Глібівського сховища газу.
Мирні переговори - останні новини
Як повідомляв УНІАН, вчора президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна довести, що вона готова закінчити війну й готова не брехати світу чи США. Проте Кремль вже поширює неправдиві заяви щодо перемирʼя у Чорному морі. Він підкреслив, що Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни.
"Але, на жаль, уже зараз, уже просто сьогодні, просто у день перемовин, ми бачимо, як росіяни вже почали маніпулювати. Вже вони намагаються перекрутити домовленості й фактично обманути і наших посередників, і весь світ. Є абсолютно чіткі заяви, які опубліковані Білим домом. Кожен може побачити, що там зазначено. І є те, про що знову бреше Кремль: що нібито тиша в Чорному морі залежить від питання про санкції і що нібито датою початку тиші щодо енергетики є 18 березня. Москва завжди бреше. І це залежить від світу – від усіх, кому реально потрібен мир, – чи дозволять знову Москві брехати", – заявив глава держави.