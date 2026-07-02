Російські дрони понад рік таємно стежили за ядерними обʼєктами Європи, - звіт

РФ, ймовірно, вела розвідку над ядерними об'єктами країн НАТО за допомогою безпілотників, які запускалися із суден тіньового флоту.

Росія могла протягом 18 місяців проводити скоординовану кампанію спостереження за ядерними об’єктами у Великій Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах за допомогою безпілотників, запущених із суден тіньового флоту. Про це йдеться в аналітичному звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), передає The Guardian.

У звіті IISS проаналізовано 144 інциденти з дронами у понад десяти європейських країнах, починаючи з кінця 2024 року. За оцінкою дослідників, російська розвідка діяла з "значною безкарністю", а європейські служби безпеки не змогли перехопити жоден із безпілотників.

Серед цілей були:

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авіабаза Лейкенхіт у Великій Британії, яку готували для розміщення американської ядерної зброї;

французька база атомних підводних човнів Іль-Лонг;

авіабаза Кляйне-Брогель у Бельгії;

авіабаза Фолькель в Нідерландах.

На бельгійській та нідерландській базах, за даними звіту, зберігається американська ядерна зброя повітряного базування.

Дрони запускали із суден тіньового флоту

Аналітики вважають, що безпілотники запускалися з так званих "темних" суден, які перебували поблизу узбережжя країн-цілей із вимкненими транспондерами.

За версією IISS, деякі кораблі виконували роль ретрансляторів сигналів або суден забезпечення для операцій з дронами.

Що сталося у Великій Британії та Франції

Наприкінці листопада 2024 року дрони низько пролетіли над базами Лейкенхіт та Фейрфорд, а також над іншими американськими військовими об’єктами в Англії.

У грудні 2025 року п’ять безпілотників зафіксували над базою Іль-Лонг, де розташований морський ядерний арсенал Франції.

Старший науковий співробітник IISS Чарлі Едвардс заявив, що Кремль "дуже ймовірно" провів скоординовану кампанію з використанням безпілотників над країнами НАТО та Ірландією.

"За нашою оцінкою, Кремль дуже ймовірно провів скоординовану кампанію з використання безпілотних літальних апаратів над Європою", – сказав Едвардс.

У звіті також зазначається, що кампанію могли організувати структури ГРУ – російської військової розвідки.

Дослідники вважають, що метою операції були спостереження за ядерними об’єктами, збір військової розвідувальної інформації, картографування логістики та ланцюгів постачання, а також економічний тиск і психологічний вплив на європейські країни.

Жоден із дронів не був збитий або захоплений, що, на думку аналітиків, свідчить про серйозні прогалини в системах протиповітряної оборони країн НАТО у боротьбі з малими низьколітаючими безпілотниками.

Кількість інцидентів досягла піку восени 2025 року, особливо в Німеччині, а після початку активнішого затримання суден тіньового флоту європейськими ВМС на початку 2026 року кількість таких випадків, за даними IISS, почала зменшуватися.

Російські дрони над країнами НАТО

Як повідомляв УНІАН, вторгнення російських дронів у повітряний простір європейських країн посилює хаос і ставить Європу перед складною дилемою: відреагувати і ризикнути ескалацією або зіткнутися зі звинуваченнями в слабкості.

The Guardian пише, що "гібридна війна" Росії раптово опинилася надто близько до європейців: вона потенційно може торкнутися міст, розташованих далеко від лінії фронту, які досі не були стурбовані наслідками війни в Україні. При цьому останні епізоди з безпілотниками вказують на зміну тактики і прискорення гібридної кампанії.

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