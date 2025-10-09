Росія використовує страх для дестабілізації Європи.

Вторгнення російських дронів у повітряний простір європейських країн посилює хаос і ставить Європу перед складною дилемою: відреагувати і ризикнути ескалацією або зіткнутися зі звинуваченнями в слабкості, пише The Guardian.

Видання зазначає, що "гібридна війна" Росії раптово опинилася надто близько до європейців: вона потенційно може торкнутися міст, розташованих далеко від лінії фронту, які досі не були стурбовані наслідками війни в Україні. При цьому останні епізоди з безпілотниками вказують на зміну тактики і прискорення гібридної кампанії.

"Наприклад, Москва може використовувати нафтові танкери зі свого незаконного "тіньового флоту" як стартовий майданчик для безпілотників, зокрема тих, які змусили Данію закрити свої аеропорти", - пише видання.

Відео дня

Проблеми захисту сірої зони

Європейським лідерам доводиться заспокоювати громадян у ситуації, коли вони самі не знають, як реагувати. Так, у Німеччині та Польщі вимагають дозволити поліції збивати безпілотники, однак це не завжди законно або бажано, йдеться в статті:

"Лідерам європейських країн НАТО доводиться балансувати на межі, вивіряючи свою реакцію на неоднозначні вторгнення, які не є прямою військовою агресією - діючи в так званій "сірій зоні".

При цьому те, хто є нападником, до кінця так і не зрозуміло, і в результаті ніхто не хоче бути спровокованим на ескалацію конфлікту з ядерною наддержавою, пише The Guardian.

"Однак бездіяльність теж не варіант. Переважна більшість громадян ЄС, як показують опитування, хочуть, щоб їхні лідери об'єдналися для захисту від загроз безпеці", - наголошується в статті.

У результаті нові загрози оголюють глибокі розбіжності в Європі. А відчуття слабкості, що виникає внаслідок цього, як написав науковий співробітник Європейського політичного центру Пол Тейлор, може спонукати Володимира Путіна до подальших провокацій.

"Що гіршою стає ситуація, то менше вони здатні ухвалювати будь-які рішення", - каже Тейлор, додавши, що відсутність взаємної довіри тепер посилюється побоюваннями, що на допомогу США не можна покластися.

Дрони над Європою

Як повідомляв УНІАН, країни Європи стурбовані вторгненнями російських безпілотників у їхній повітряний простір, тому союзники по НАТО обговорюють можливість створення "стіни дронів".

Зокрема, провідна європейська компанія з виробництва зброї Thales Belgium заявила, що над її надсекретними заводами пролітає дедалі більша кількість безпілотників, і наполягає на необхідності чітких правил щодо того, як їх глушити або збивати.

Вас також можуть зацікавити новини: