Макрон заявив, що дрони, які порушують повітряний простір європейських країн, "йдуть на великий ризик".

НАТО потрібно більше непередбачуваності в питанні захисту від загроз, таких як невідомі дрони, які залітають у повітряний простір країн-членів Альянсу. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон під час саміту лідерів Європейського Союзу в Копенгагені.

Він висловився про нещодавні провокації проти Польщі, Естонії, Данії та інших країн НАТО. Французький лідер запевнив у солідарності Парижа і зазначив, що реакція Альянсу була ясною.

"Я думаю, що головною відповіддю має бути більша непередбачуваність і більша стратегічна невизначеність", - додав Макрон.

Відео дня

За словами президента Франції, НАТО має надіслати чіткий сигнал. Він заявив, що дрони, які порушують повітряний простір європейських країн, "йдуть на великий ризик".

"Вони (дрони - УНІАН) можуть бути знищені, і крапка. Ми тут не для того, щоб давати повне попередження. Ми зробимо те, що повинні зробити, щоб зберегти цілісність нашого повітряного простору і територіальну цілісність", - наголосив Макрон.

Німеччина не може збивати дрони над своєю територією

Раніше Bild писало, що Німеччина визнала, що поки не може збивати дрони над своєю територією. Причина у відсутності повноцінної системи противодронної оборони і ризику для цивільних у разі падіння уламків. Систему ППО, розформовану ще 2010 року, доводиться фактично створювати заново.

Федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що це "тривожний сигнал" для країни. Прем'єр-міністр землі Шлезвіг-Гольштейн Даніель Гюнтер додав, що польоти дронів у різних країнах ЄС спрямовані на "створення невизначеності та дестабілізацію".

Вас також можуть зацікавити новини: