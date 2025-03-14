Однак зараз треба продовжувати тиск на Москву, каже він.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що після закінчення війни в Україні Захід може нормалізувати відносини з Російською Федерацією.

В етері Bloomberg Business News очільник Північноатлантичного Альянсу висловив сподівання, що після припинення бойових дій Сполучені Штати Америки та Європа "крок за кроком" відновлять нормальні відносини з Росією. Водночас він зазначив, що це не актуально, поки триває війна проти України:

"Ми ще абсолютно не там. Ми повинні продовжувати тиснути на них, щоб переконатися, що вони готові серйозно брати участь у переговорах з американською адміністрацією і, звичайно, з українцями".

Рютте зустрівся із Трампом

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прийняв у Білому домі генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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Під час зустрічі Рютте заявив, що американський лідер зрушив з мертвої точки переговірний процес, розпочавши діалог із росіянами та українцями. Також він розповів про збільшення витрат на оборону європейських країн.

"Вони ще не досягли поставлених цілей. Нам потрібно зробити більше. Але я дуже хочу попрацювати разом із вами напередодні Гаазького саміту, щоб під вашим керівництвом НАТО отримала новий імпульс", - сказав він.

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